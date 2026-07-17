Скончался старший преподаватель исторического факультета БГУ

Скончался старший преподаватель кафедры истории Азербайджана (для гуманитарных факультетов) исторического факультета Бакинского государственного университета (БГУ) Вагиф Набиев.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в БГУ.

Отметим, что Вагиф Набиев родился 30 ноября 1947 года в городе Марнеули Грузинской Республики. В 1966 году окончил среднюю школу № 1 города Марнеули, а в 1973 году - факультет журналистики БГУ.

Трудовую деятельность начал в 1973 году в качестве корректора в издательстве «Маариф», а с 1974 года работал в БГУ. Он занимал должности старшего лаборанта, преподавателя и старшего преподавателя кафедры истории КПСС (впоследствии - политической истории), а с 1999 года являлся старшим преподавателем кафедры истории Азербайджана (для гуманитарных факультетов).

Вагиф Набиев был автором более 30 научных трудов, включая учебные программы по дисциплинам «Политическая история» и «История Азербайджана».