Фархад Гаджиев: «В полуфинале «Yüksəliş» преобладали представители государственного сектора, а в финале – частного»
Традиционно число женщин остается невысоким, и это вызывает обеспокоенность.
Как сообщает 1news.az, об этом на церемонии открытия финального этапа шестого конкурса «Yüksəliş», проходящей в Бакинском экспо-центре, заявил руководитель рабочей группы конкурса Фархад Гаджиев.
«Основную возрастную группу участников составляют молодые люди в возрасте от 21 до 30 лет. Согласно статистике по уровню образования, среди участников 121 человек имеет степень бакалавра, 61 - магистра, а 12 обучаются в докторантуре», - отметил он.
Ф. Гаджиев также сообщил, что по статистике вузов лидируют выпускники Азербайджанского государственного экономического университета, Национальной академии авиации и Академии государственного управления.
«В полуфинале представителей государственного сектора было больше, тогда как в финал вышло больше участников из частного сектора. Желаю всем финалистам успехов», - отметил он.
Гафар Агаев