Фуад Мурадов: Финалисты конкурса «Yüksəliş» в будущем будут играть активную роль в защите интересов Азербайджана

Финалисты конкурса «Yüksəliş» (Восхождение), независимо от того, где они будут жить и работать в будущем, будут играть активную роль в защите интересов Азербайджана и продвижении страны на международной арене.

Как передает 1news.az, об этом на церемонии открытия финального этапа конкурса «Yüksəliş» заявил председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов.

Он отметил, что личностное развитие и приверженность национальным ценностям играют важную роль в формировании отношения проживающих за рубежом азербайджанцев к Азербайджанскому государству.

Ф. Мурадов подчеркнул, что Государственный комитет по работе с диаспорой в течение года поддерживает более 800 проектов и мероприятий в 70 странах, и в будущем финалисты также смогут присоединиться к этим инициативам.

Председатель госкомитета добавил, что защита национальных интересов в будущем развитии Азербайджана, укрепление государственнических ценностей и воспитание молодежи в этом направлении входят в число ключевых приоритетов.