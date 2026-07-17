 Рамин Мамедов: Этот конкурс - одна из важнейших и стратегических инвестиций в будущее Азербайджана | 1news.az | Новости
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Рамин Мамедов: Этот конкурс - одна из важнейших и стратегических инвестиций в будущее Азербайджана

Фаига Мамедова16:53 - Сегодня
Рамин Мамедов: Этот конкурс - одна из важнейших и стратегических инвестиций в будущее Азербайджана

Было подчеркнуто, что в современную эпоху главным фактором развития государств являются человеческий капитал, профессиональное управление и инновационное мышление.

Как передает 1news.az, об этом заявил председатель Государственного комитета по работе с религиозными образованиями Рамин Мамедов во время своего выступления на финальном этапе шестого конкурса «Yüksəliş» (Восхождение).

«Сегодня главным фактором, определяющим развитие государств, являются не природные ресурсы. Наиболее серьезное влияние на развитие стран оказывает человеческий капитал, обладающий глубокими знаниями, профессионализмом, инновационным мышлением и высоким чувством ответственности. Азербайджанское государство также уделяет особое внимание формированию кадрового потенциала. В достижении нашей страной нынешнего уровня развития важную роль играет успешное продолжение Президентом Ильхамом Алиевым государственной политики, основы которой были заложены общенациональным лидером Гейдаром Алиевым. Сегодня в стратегии развития, реализуемой под руководством главы государства, особое значение имеют два направления. Одно из них - подготовка профессиональных управленцев, а другое - постоянное совершенствование современной системы государственного управления. Образование, инновации, цифровая трансформация и успешные реформы служат именно укреплению интеллектуального потенциала».

Он отметил, что главной особенностью, отличающей конкурс «Yüksəliş» от других проектов, является то, что он представляет собой долгосрочную платформу развития.

«Этот конкурс служит не только формированию кадрового потенциала, но и устойчивому развитию молодежи. Здесь молодые люди объединяются, развивают свои знания и навыки, планируют будущую карьеру. В процессе подготовки конкурса учитываются вызовы будущего, и участники готовятся как руководители и специалисты, соответствующие требованиям не только сегодняшних реалий, но и завтрашнего дня. Тот факт, что на участие в конкурсе на сегодняшний день подали заявки более 70 тысяч молодых людей, и лишь около 200 из них вышли в финал, свидетельствует о высоких критериях отбора, объективности системы оценки и здоровой конкурентной среде на этой платформе. Каждый участвующий здесь кандидат - будь то полуфиналист, финалист или победитель - является неотъемлемой частью кадрового потенциала, который в будущем сыграет важную роль в развитии Азербайджана. Инвестиции в человеческий капитал приносят свои плоды спустя долгие годы. Именно поэтому "Yüksəliş" - это не просто конкурс, а одна из важнейших и стратегических инвестиций в будущее Азербайджана».

Р. Мамедов подчеркнул, что современный управленец должен уметь предвидеть не только текущие процессы, но и будущие вызовы.

«Современный руководитель должен заранее прогнозировать риски, правильно их оценивать и соответствующим образом строить свою деятельность. В эпоху стремительного развития искусственного интеллекта и цифровизации молодежь должна непрерывно учиться, постоянно повышая свои знания и навыки.

Сегодня искусственный интеллект - одно из самых обсуждаемых понятий в мире. Однако ключевым словом в этом словосочетании является «интеллект». Поэтому крайне важно никогда не отставать в интеллектуальном развитии, работая как в искусственной, так и в традиционной среде. В то же время при использовании инноваций, цифровой трансформации и всех технологических возможностей главным принципом должна оставаться верность национально-духовным ценностям и традициям государственности».

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