 Объявлены результаты вступительного экзамена по II и III группам | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

Объявлены результаты вступительного экзамена по II и III группам

Фаига Мамедова17:00 - Сегодня
Объявлены результаты вступительного экзамена по II и III группам

Объявлены результаты вступительного экзамена по II и III группам специальностей, прошедшего 5 июля.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ).

Так, из 41 623 абитуриентов, подтвердивших свои заявления для участия в экзамене (18 908 человек - по II группе, 22 715 человек - по III группе), 1182 человека (649 - по II группе, 533 - по III группе) не явились на экзамен.

За нарушение правил 16 участвовавших в экзамене абитуриентов были отстранены, а их результаты - аннулированы.

Наивысший результат на данном экзамене по II группе специальностей показал выпускник Огузской полной средней школы Лачинского района Исбендиярлы Паша Араз оглу, набравший 400 баллов. На первом этапе экзамена он набрал 277,3 балла. Абитуриентом, показавшим самый высокий результат по II группе специальностей по сумме двух этапов, набрав в общей сложности 690 баллов, стал выпускник Сумгайытской средней школы № 35 Керимов Замин Рамин оглу. На первом этапе экзамена он набрал 297,5 балла, а на втором - 392,5 балла.

Наивысший результат на экзамене по III группе специальностей показали 3 человека, набравшие по 400 баллов, - выпускник Сумгайытской гимназии естественных наук Мамедзаде Али Муса оглу, выпускница средней школы поселка Кюр Шамкирского района Мамедова Айдан Ихтияр гызы и выпускник средней школы № 1 поселка Сарай Абшеронского района Менсимли Орхан Заур оглу. Мамедова Айдан Ихтияр гызы на первом этапе экзамена набрала 279,6 балла, а Менсимли Орхан Заур оглу - 276,1 балла. При этом Мамедзаде Али Муса оглу по сумме двух этапов набрал 689,6 балла, став абитуриентом с самым высоким результатом по III группе специальностей.

На первом этапе экзамена он набрал 289,6 балла.

Напомним, что на I этапе экзамена максимально можно набрать 300 баллов, а на II этапе - 400 баллов.

Конкурс проводится по общей сумме баллов, набранных на обоих этапах.

Для рассмотрения обращений, связанных с результатами экзамена, в ГЭЦ будет действовать Апелляционная комиссия. Желающие обратиться в Апелляционную комиссию могут зарегистрироваться с 10:00 20 июля до 17:00 22 июля, заполнив электронное заявление, которое будет размещено на сайте ГЭЦ. Лица, не прошедшие регистрацию в указанный период, в дальнейшем не смогут обратиться в Апелляционную комиссию.

В электронном заявлении необходимо выбрать номер задания, по которому подается обращение, написать суть обращения и указать, какому пункту критериев оценки оно соответствует. Если суть обращения не указана в электронном заявлении, заявление не принимается и обращение не рассматривается. Апелляционный процесс осуществляется в следующем порядке:

Апелляционная комиссия рассматривает все работы, по которым поступили обращения;

Экспертное заключение (в письменной форме) по заданиям, касательно которых обратились абитуриенты, прилагается к апелляционным заявлениям;

На номер телефона, указанный апеллянтами в заявлениях, отправляется SMS-уведомление о завершении апелляционного процесса.

После этого абитуриенты могут войти в свои заявления на сайте apellyasiya.dim.gov.az, ознакомиться с результатами апелляции и распечатать оттуда экспертное заключение.

Обращения по поводу ответов, отмеченных в бланке ответов не в соответствии с инструкцией, в том числе исправлений, приведших к тому, что оптическое устройство распознало ответ как ошибочный (например, закрашивание двух кружков в закрытом вопросе и т.д.), рассматриваться не будут.

Перед обращением в Апелляционную комиссию абитуриенты могут ознакомиться на сайте ГЭЦ (на странице с результатами экзамена) со своими баллами, графическим изображением бланка ответов и критериями оценивания по каждому заданию открытого типа. Опыт прошлых экзаменов показывает, что около 15% лиц, написавших заявление на апелляцию, вообще не дали ответа на задание либо обратились в комиссию, даже не сопоставив и не ознакомившись со своим ответом, возможными правильными ответами и шкалой оценивания.

Доводим до сведения абитуриентов, что подобные обращения рассматриваться не будут.

Поделиться:
364

Актуально

Общество

В Азербайджане ожидается до 38 градусов тепла

Мнение

Кто такой Константин Соколов и зачем США создают TRIPP+

Политика

Азербайджан заявил о планах по возобновлению прямых рейсов с Россией

Политика

В Кабинете Министров обсуждены вопросы, связанные с переписью населения - ФОТО - ...

Общество

Объявлены результаты вступительного экзамена по II и III группам - 4 человека набрали максимальные 400 баллов

Госслужба удостоена еще одной международной премии

Дан старт финальному этапу шестого конкурса «Yüksəliş»

Объявлены результаты вступительного экзамена по II и III группам

Выбор редактора

Сильное государство и сильный лидер: выбор азербайджанского общества

Главные тезисы большого интервью: о чём говорил Микаил Джаббаров - ВИДЕО

Куда «уходит» море? Почему Каспий мелеет и можно ли его спасти

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Новости для вас

В Азербайджане ожидаются ливни и град

В бакинском поселке море окрасилось в коричневый цвет - ВИДЕО

Болезнь оказалась сильнее: ушла из жизни верившая в выздоровление Хадиджа Рагимова

Азербайджанский капитан скончался в Литве, получив известие о смерти отца

Последние новости

Кто такой Константин Соколов и зачем США создают TRIPP+

Сегодня, 18:45

Объявлены результаты вступительного экзамена по II и III группам - 4 человека набрали максимальные 400 баллов

Сегодня, 18:18

В Азербайджане пройдут военные учения с участием пяти стран - ФОТО

Сегодня, 18:15

Госслужба удостоена еще одной международной премии

Сегодня, 18:00

Умерла Светлана Маслякова

Сегодня, 17:26

Дан старт финальному этапу шестого конкурса «Yüksəliş»

Сегодня, 17:23

Объявлены результаты вступительного экзамена по II и III группам

Сегодня, 17:00

Джейхун Байрамов: Баку призывает к мирному урегулированию конфликта между Россией и Украиной

Сегодня, 16:59

Глава МИД Азербайджана: Формат «3+3» остается востребованным

Сегодня, 16:58

Фарах Алиева: Ваши успехи - это успехи Азербайджана, а успехи Азербайджана - это ваши успехи

Сегодня, 16:55

Рамин Мамедов: Этот конкурс - одна из важнейших и стратегических инвестиций в будущее Азербайджана

Сегодня, 16:53

Фуад Мурадов: Финалисты конкурса «Yüksəliş» в будущем будут играть активную роль в защите интересов Азербайджана

Сегодня, 16:50

Азербайджан заявил о планах по возобновлению прямых рейсов с Россией

Сегодня, 16:48

Лавров: контакты СМИ РФ и Азербайджана должны помочь объективно освещать отношения

Сегодня, 16:42

В Бакинском метро установили еще шесть современных вентиляционных установок - ФОТО

Сегодня, 16:35

Байрамов: Баку и Москва полностью нормализовали весь спектр двухсторонних отношений

Сегодня, 16:25

Лавров убежден в скором достижении прогресса в реализации проекта Север - Юг

Сегодня, 16:21

Глава МИД Азербайджана: мир между Баку и Ереваном де-факто существует

Сегодня, 16:18

Теймур Мусаев: «Конкурс «Yüksəliş» - это инвестиция в будущее»

Сегодня, 16:16

Джейхун Байрамов назвал переговоры с Лавровым продуктивными

Сегодня, 16:14
Все новости
«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Представьте, что пешеходный путь, соединяющий крупный поселок с железнодорожной станцией, находится в абсолютно непригодном состоянии. К сожалению, именно такую плачевную картину16 / 07 / 2026, 11:10
Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az

Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az

09 / 07 / 2026, 13:25
Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

09 / 07 / 2026, 13:10
«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

10 / 06 / 2026, 14:57
Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

02 / 06 / 2026, 09:30
Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

01 / 06 / 2026, 11:00