Объявлены результаты вступительного экзамена по II и III группам специальностей, прошедшего 5 июля.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ).

Так, из 41 623 абитуриентов, подтвердивших свои заявления для участия в экзамене (18 908 человек - по II группе, 22 715 человек - по III группе), 1182 человека (649 - по II группе, 533 - по III группе) не явились на экзамен.

За нарушение правил 16 участвовавших в экзамене абитуриентов были отстранены, а их результаты - аннулированы.

Наивысший результат на данном экзамене по II группе специальностей показал выпускник Огузской полной средней школы Лачинского района Исбендиярлы Паша Араз оглу, набравший 400 баллов. На первом этапе экзамена он набрал 277,3 балла. Абитуриентом, показавшим самый высокий результат по II группе специальностей по сумме двух этапов, набрав в общей сложности 690 баллов, стал выпускник Сумгайытской средней школы № 35 Керимов Замин Рамин оглу. На первом этапе экзамена он набрал 297,5 балла, а на втором - 392,5 балла.

Наивысший результат на экзамене по III группе специальностей показали 3 человека, набравшие по 400 баллов, - выпускник Сумгайытской гимназии естественных наук Мамедзаде Али Муса оглу, выпускница средней школы поселка Кюр Шамкирского района Мамедова Айдан Ихтияр гызы и выпускник средней школы № 1 поселка Сарай Абшеронского района Менсимли Орхан Заур оглу. Мамедова Айдан Ихтияр гызы на первом этапе экзамена набрала 279,6 балла, а Менсимли Орхан Заур оглу - 276,1 балла. При этом Мамедзаде Али Муса оглу по сумме двух этапов набрал 689,6 балла, став абитуриентом с самым высоким результатом по III группе специальностей.

На первом этапе экзамена он набрал 289,6 балла.

Напомним, что на I этапе экзамена максимально можно набрать 300 баллов, а на II этапе - 400 баллов.

Конкурс проводится по общей сумме баллов, набранных на обоих этапах.

Для рассмотрения обращений, связанных с результатами экзамена, в ГЭЦ будет действовать Апелляционная комиссия. Желающие обратиться в Апелляционную комиссию могут зарегистрироваться с 10:00 20 июля до 17:00 22 июля, заполнив электронное заявление, которое будет размещено на сайте ГЭЦ. Лица, не прошедшие регистрацию в указанный период, в дальнейшем не смогут обратиться в Апелляционную комиссию.

В электронном заявлении необходимо выбрать номер задания, по которому подается обращение, написать суть обращения и указать, какому пункту критериев оценки оно соответствует. Если суть обращения не указана в электронном заявлении, заявление не принимается и обращение не рассматривается. Апелляционный процесс осуществляется в следующем порядке:

Апелляционная комиссия рассматривает все работы, по которым поступили обращения;

Экспертное заключение (в письменной форме) по заданиям, касательно которых обратились абитуриенты, прилагается к апелляционным заявлениям;

На номер телефона, указанный апеллянтами в заявлениях, отправляется SMS-уведомление о завершении апелляционного процесса.

После этого абитуриенты могут войти в свои заявления на сайте apellyasiya.dim.gov.az, ознакомиться с результатами апелляции и распечатать оттуда экспертное заключение.

Обращения по поводу ответов, отмеченных в бланке ответов не в соответствии с инструкцией, в том числе исправлений, приведших к тому, что оптическое устройство распознало ответ как ошибочный (например, закрашивание двух кружков в закрытом вопросе и т.д.), рассматриваться не будут.

Перед обращением в Апелляционную комиссию абитуриенты могут ознакомиться на сайте ГЭЦ (на странице с результатами экзамена) со своими баллами, графическим изображением бланка ответов и критериями оценивания по каждому заданию открытого типа. Опыт прошлых экзаменов показывает, что около 15% лиц, написавших заявление на апелляцию, вообще не дали ответа на задание либо обратились в комиссию, даже не сопоставив и не ознакомившись со своим ответом, возможными правильными ответами и шкалой оценивания.

Доводим до сведения абитуриентов, что подобные обращения рассматриваться не будут.