Дан старт финальному этапу шестого конкурса «Yüksəliş»

17 июля в Бакинском экспо-центре состоялась церемония открытия финального этапа шестого конкурса «Yüksəliş» (Восхождение).

Как передает 1news.az, в мероприятии приняли участие заведующая отделом по вопросам гуманитарной политики, диаспоры, мультикультурализма и религии Администрации Президента Азербайджанской Республики, председатель Организационного комитета конкурса «Yüksəliş» Фарах Алиева, министр здравоохранения Азербайджанской Республики Теймур Мусаев, Уполномоченный по правам человека омбудсмен Азербайджанской Республики Сабина Алиева, председатель Государственного комитета по работе с религиозными образованиями Рамин Мамедов, председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов, заместитель министра молодежи и спорта, руководитель Рабочей группы конкурса «Yüksəliş» Фархад Гаджиев, победители конкурса прошлых лет, представители СМИ и финалисты.

Концепция конкурса, проводимого в этом году, посвящена «Году градостроительства и архитектуры», объявленному соответствующим Распоряжением Президента Азербайджанской Республики господина Ильхама Алиева.

На церемонии было подчеркнуто, что стратегический путь развития, определенный архитекторами прогресса Азербайджана - общенациональным лидером Гейдаром Алиевым и Президентом господином Ильхамом Алиевым - составляет основу превращения нашей страны в современное и могущественное государство. Прочные основы государственности, сформированные общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, успешно развиваются под руководством Президента Ильхама Алиева и служат всестороннему прогрессу страны, формированию современного облика городов и районов, сохранению национального архитектурного наследия и созданию устойчивой жизненной среды для будущих поколений.

В ходе данного этапа финалисты продемонстрируют свои знания, лидерские качества и управленческие навыки, выполняя различные ситуационные задачи, разработанные в соответствии с «Моделью ролей управленца».

В рамках подготовки к финальному этапу для оценивающих экспертов была организована специальная трехдневная программа обучения. Всего к тренингам было привлечено 58 экспертов.

В финальном этапе, который продлится три дня, ведут борьбу 130 участников, успешно завершивших предыдущие четыре этапа конкурса. Финал завершится 19 июля, по его итогам среди очередных талантливых кадров, обладающих высоким управленческим потенциалом страны, будут определены победители шестого конкурса «Yüksəliş».

На этом шестой конкурс «Yüksəliş» будет завершен.

Отметим, что конкурс «Yüksəliş» учрежден Распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 26 июля 2019 года. Победители конкурса получают возможность пройти годовую программу индивидуального развития под менторством топ-менеджеров, а также денежное вознаграждение в размере 20 тысяч манатов на цели саморазвития.

Соответствующее Распоряжение о проведении шестого по счету конкурса «Yüksəliş» было подписано Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым 10 декабря 2025 года.