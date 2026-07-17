Госслужба удостоена еще одной международной премии

Государственная служба по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры добилась очередного важного успеха на международном уровне.

Как сообщили в министерстве, Госслужба удостоена международной премии «Умные системы наследия: Совершенство в цифровизации и защите на основе данных - Азербайджан 2026» (Smart Heritage Systems: Excellence in Digitalization and Data-Driven Preservation Azerbaijan 2026) на конкурсе, организованном авторитетным изданием Global Business Magazine, функционирующим в Объединенных Арабских Эмиратах.

Премия была вручена за успешное применение Госслужбой цифровых технологий в сфере охраны, восстановления, консервации и управления культурным наследием, формирование механизмов управления на основе данных, цифровизацию исторических памятников, создание единых баз данных и успешное внедрение инновационных решений.

В качестве одного из основных критериев при присуждении награды отмечалось формирование Госслужбой ориентированной на граждан модели обслуживания, предоставление цифровизированных услуг по 6 направлениям на основе принципа «одного окна», обеспечение оперативного, прозрачного и эффективного приема и исполнения обращений. В то же время, создание гражданами личного кабинета на портале MyCulture для использования электронных услуг, возможность отслеживания статуса исполнения своих обращений в режиме реального времени и обеспечение доступности услуг в цифровой среде были оценены как успешная модель управления, повышающая удовлетворенность граждан, прозрачность и стимулирующая общественное участие.

Эта международная награда является очередным показателем высокой оценки международными экспертами инновационных подходов, применяемых Госслужбой в сфере охраны и управления культурным наследием, проектов, реализуемых в направлении цифровой трансформации, и ориентированной на граждан модели обслуживания.

Отметим, что в конкурсах, организуемых Global Business Magazine, наград удостаивались различные госструктуры и частные организации, представляющие Турцию, Италию, Францию, Германию, Австралию, Египет, Японию, Индонезию, Сингапур, Индию, Саудовскую Аравию и другие страны.

Международные награды, завоеванные Госслужбой в течение этого года, подтверждают, что целенаправленная деятельность, современные управленческие подходы и работа, проводимая в направлении цифрового развития в сфере охраны и управления культурным наследием, с одобрением встречаются в международной плоскости.