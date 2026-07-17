 Объявлены результаты вступительного экзамена по II и III группам - 4 человека набрали максимальные 400 баллов | 1news.az | Новости
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Объявлены результаты вступительного экзамена по II и III группам - 4 человека набрали максимальные 400 баллов

First News Media18:18 - Сегодня
Объявлены результаты вступительного экзамена по II и III группам - 4 человека набрали максимальные 400 баллов

Объявлены результаты вступительного экзамена, состоявшегося 5 июля 2026 года, по II и III группам специальностей.

Об этом сообщил Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ).

Абитуриенты, принявшие участие в экзамене, могут ознакомиться с результатами, картой ответов, графическим изображением бланка ответов, а также с критериями оценки каждого задания открытого типа (предполагаемые правильные ответы, решения и шкала оценивания).

Также узнать результаты можно, отправив код, указанный в экзаменационном пропуске, на короткий номер 7727 через мобильных операторов Azercell, Bakcell или Nar.

Для участия в экзамене зарегистрировались 41 623 абитуриента (18 908 — по II группе, 22 715 — по III группе). Из них 1 182 человека (649 — по II группе и 533 — по III группе) не явились на экзамен.

16 абитуриентов были удалены с экзамена за нарушение правил, а их результаты аннулированы.

По II группе специальностей максимальный результат — 400 баллов — показал выпускник полной средней школы села Огуз Лачинского района Паша Араз оглу Исбендиярлы. На первом этапе экзамена он набрал 277,3 балла.

Лучший суммарный результат по итогам двух этапов во II группе — 690 баллов — показал выпускник средней школы №35 города Сумгайыт Замин Рамин оглу Керимов. На первом этапе он набрал 297,5 балла, на втором — 392,5 балла.

По III группе специальностей максимальные 400 баллов набрали сразу три абитуриента:

  • выпускник Гимназии естественных наук города Сумгайыт Али Муса оглу Мамедзаде;
  • выпускница средней школы поселка Кюр Шамкирского района Айдан Ихтияр гызы Мамедова;
  • выпускник средней школы №1 поселка Сарай Абшеронского района Орхан Заур оглу Мансимли.

На первом этапе Айдан Мамедова набрала 279,6 балла, Орхан Мансимли — 276,1 балла.

Самый высокий суммарный результат по III группе — 689,6 балла — показал Али Муса оглу Мамедзаде, который на первом этапе получил 289,6 балла.

Напомним, что на первом этапе вступительного экзамена можно было набрать максимум 300 баллов, а на втором — 400 баллов. Конкурс проводится по сумме баллов, набранных на обоих этапах.

Для рассмотрения обращений по результатам экзамена при Государственном экзаменационном центре будет работать Апелляционная комиссия.

Желающие подать апелляцию смогут зарегистрироваться, заполнив электронное заявление на сайте ГЭЦ с 20 июля (10:00) по 22 июля (17:00). Абитуриенты, не прошедшие регистрацию в указанный срок, позднее обратиться в Апелляционную комиссию не смогут.

В электронном заявлении необходимо:

  • указать номер задания, по которому подается обращение;
  • изложить суть обращения;
  • отметить, какому пункту критериев оценки, по мнению заявителя, соответствует его ответ.

Заявления без описания сути обращения рассматриваться не будут.

Процедура апелляции проходит следующим образом:

  • Апелляционная комиссия рассматривает все поступившие обращения;
  • по каждому оспариваемому заданию к заявлению прилагается письменное заключение эксперта;
  • после завершения рассмотрения на указанный абитуриентом номер телефона отправляется SMS-уведомление. Затем заявитель сможет войти в свой личный кабинет на сайте apelyasiya.dim.gov.az, ознакомиться с результатом рассмотрения и при необходимости распечатать экспертное заключение.

Обращения, касающиеся ответов, отмеченных в бланке с нарушением инструкции (например, закрашивание двух вариантов ответа в тестовом задании), а также исправлений, из-за которых оптическое устройство неверно считало ответ, рассматриваться не будут.

Перед подачей апелляции абитуриентам рекомендуется ознакомиться на сайте ГЭЦ со своими результатами, графическим изображением бланка ответов и критериями оценки заданий открытого типа.

Как показывает опыт предыдущих лет, около 15% подавших апелляцию либо вовсе не ответили на соответствующее задание, либо не сравнили свой ответ с возможными правильными вариантами и шкалой оценивания перед обращением в комиссию. Такие обращения рассматриваться не будут.

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