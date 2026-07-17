Состояние народного художника Омара Эльдарова ухудшилось

Состояние известного азербайджанского скульптора, академика Омара Эльдарова ухудшилось.

Как сообщает Qafqazinfo, 99-летний Эльдаров был госпитализирован в Центральную клиническую больницу, где проходил лечение. Позже после медицинского обследования его выписали домой.

Помощник народного художника сообщил, что ухудшение самочувствия было связано с возрастом и влиянием жаркой погоды.

НАНА также опубликовала сообщение об Омаре Эльдарове в своих аккаунтах в социальных сетях.

Отмечается, что академик Иса Габиббейли поинтересовался состоянием здоровья Омара Эльдарова и пожелал ему скорейшего выздоровления.