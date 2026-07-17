По жалобам граждан Армении в апелляционном суде завершились выступления обвиняемых - ФОТО

17 июля в Бакинском апелляционном суде продолжилось рассмотрение апелляционных жалоб граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других лиц, в отношении которых Бакинским военным судом был вынесен обвинительный приговор за преступления против мира и человечности, военные преступления, совершенные в результате военной агрессии Армении против Азербайджана, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, терроризм, финансирование терроризма, насильственный захват власти и ряд других многочисленных преступлений.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на судебном заседании, проходящем под председательством судьи Бакинского апелляционного суда Эльмара Рагимова, при участии судей Эмина Мехтиева и Мехрибан Гараевой (резервный судья - Али Мамедов), каждому из лиц, в отношении которых ведется апелляционное производство по уголовному делу, были предоставлены переводчики на языки, которыми они владеют - армянский и русский, а также адвокаты для обеспечения защиты.

В судебном заседании принимали участие представители потерпевших, а также государственные обвинители - начальник отдела Управления по поддержанию государственного обвинения Генеральной прокуратуры Аббас Аббаслы и прокуроры того же отдела управления Анар Алекберов и Севиндж Гасымова.

Сначала выступил защитник обвиняемого Мадата Бабаяна. Он попросил суд отменить приговор от 5 февраля 2026 года и вынести оправдательный вердикт в отношении обвиняемого, права которого он защищает.

Выступивший вслед за ним обвиняемый М. Бабаян сказал, что согласен с позицией своего защитника и не считает себя виновным.

Затем слово было предоставлено защитнику обвиняемого А. Арутюняна. Сторона защиты довела до сведения суда свои аргументы в рамках апелляционной жалобы.

После этого выступили представители потерпевших - Шаиг Гусейнов, Арзу Джавадов, Алы Ахмедов и Эльмира Исмаилова.

По их мнению, приговор Бакинского военного суда от 5 февраля 2026 года является законным и обоснованным, а обвинения, предъявленные обвиняемым, полностью подтверждаются фото-, видео- и другими доказательствами, представленными в ходе судебного следствия. Подчеркнув, что апелляционные жалобы необоснованны, представители попросили суд оставить приговор в силе без изменений.

На этом выступления обвиняемых, их защитников и представителей потерпевших завершились. Затем на судебном заседании сторона защиты, в том числе Д. Ишханян, Л. Мнацаканян и Давид Манукян, представили ходатайства.

Отношение к поданным ходатайствам выразил прокурор А. Аббаслы.

Для их рассмотрения на судебном заседании был объявлен перерыв.

После перерыва судебное заседание продолжилось и были оглашены решения. Согласно решениям, ходатайства были удовлетворены частично.

Следующее заседание суда состоится 21 июля.

Напомним, что согласно приговору Бакинского военного суда от 5 февраля 2026 года, Араик Арутюнян, Левон Мнацаканян, Давид Манукян, Давид Ишханян и Давид Бабаян были приговорены к пожизненному заключению.

Аркадий Гукасян и Бако Саакян были приговорены к 20 годам, Мадат Бабаян и Меликсет Пашаян получили наказание в виде лишения свободы сроком на 19 лет, Гарик Мартиросян - 18 лет, Давид Аллахвердян и Левон Балаян - 16 лет, Василий Бегларян, Гурген Степанян и Эрик Казарян - 15 лет.