Жители Маштаги пожаловались на стихийную свалку и резкое зловоние

Жители улицы Сюльх в посёлке Маштага Сабунчинского района Баку жалуются на плачевную экологическую ситуацию и антисанитарию, вызванную стихийной свалкой бытовых и крупногабаритных отходов.

По словам местных жителей, владельцы коммерческих объектов и некоторые граждане выбрасывают мусор прямо на землю, игнорируя стоящие рядом пустые контейнеры. Ситуация усугубляется тем, что по ночам отходы на эту территорию свозят и вываливают целыми мотоциклами. Жители жалуются на резкое зловоние, из-за которого на данном участке тяжело находиться, и выражают опасения по поводу распространения инфекций. По их словам, территорию регулярно очищают, однако уже через пару дней она вновь оказывается заваленной мусором.

В Исполнительной власти (ИВ) Сабунчинского района в ответ на запрос сообщили, что бытовые отходы из контейнеров на указанной территории вывозятся ежедневно. В структуре заявили, что, несмотря на регулярную работу коммунальных служб, в летний сезон некоторые предприниматели, уклоняющиеся от заключения договоров на вывоз мусора, а также владельцы частных домов незаконно свозят туда крупногабаритные и небытовые отходы. По словам представителей ведомства, из-за того, что мусор выбрасывают вокруг контейнеров ночью, образуются стихийные свалки. В ИВ заверили, что подобные последствия устраняются ими непрерывно и в ежедневном режиме.

Источник: Oxu.Az