Ливни повредили мост 1960-х годов, связывающий села Гёйгёля и Геранбоя - ФОТО

Мост стратегического значения, находящийся на балансе ООО «Дорожная эксплуатация №24» Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА), получил повреждения и оказался в аварийном состоянии.

Причиной стали сильные ливневые дожди, прошедшие в последние дни в западном регионе страны.

Сооружение расположено на автомобильной дороге Ени Зод — Чайкенд — Гарабулаг — Гушчу — Сарысу в Гёйгёльском районе. Данным объектом ежедневно пользуются около 5 тысяч жителей. Кроме того, мост обеспечивает транспортное сообщение с селами Тодан, Эркедж, Мянядж и Бузлуг Геранбойского района.

Отмечается, что сооружение было построено в 1960-х годах и в настоящее время нуждается в восстановлении.

Источник: Teleqraf.az