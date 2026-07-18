Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» проиграл пари из-за матча Норвегия – Бразилия и сел за весла - ВИДЕО

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни отправился в гребное путешествие по реке Гудзон после того, как проиграл пари форварду «Манчестер Сити» Эрлингу Холанду.

Поводом для этого стал спор во время одного из международных турниров.

Руни был уверен, что сборная Норвегии не сможет одолеть Бразилию, и пообещал выполнить любое требование Холанда в случае победы скандинавов. После того как Норвегия переиграла пятикратных чемпионов мира, Холанд потребовал от Руни отправиться в масштабный заплыв на лодке.

Бывший нападающий выполнил обязательства, при этом водную дистанцию он преодолевал не один. Компанию ему составили бывший вратарь Джо Харт и эксперт Майка Ричардс. Заплыв по Гудзону сопровождался курьезными моментами и взаимными подколами. Весь вояж снимала съемочная группа BBC, в результате чего получился документальный сюжет, который уже распространяется в социальных сетях.