ПСЖ предложил «Реалу» 115 млн евро за Арду Гюлера

Французский «ПСЖ» предложил мадридскому «Реалу» 115 млн евро за трансфер турецкого полузащитника Арды Гюлера.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на издание Fichajes, несмотря на важную роль Гюлера в «королевском клубе», столь крупная сумма может стать предметом обсуждения внутри руководства мадридцев.

Парижане определили турецкого полузащитника в качестве одной из своих главных трансферных целей и готовы настаивать на предложении даже в случае первоначального отказа, чтобы выяснить, какая сумма сможет убедить «Реал». Напомним, что Гюлер перешел в испанский гранд из «Фенербахче» за 20 млн евро.