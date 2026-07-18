Сальмонелла стала причиной массового отравления на Ставрополье - ОБНОВЛЕНО
Причиной массового отравления на базе отдыха в Ставропольском крае стала бактерия сальмонеллы, обнаруженная в продуктах питания.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление Следственного комитета России.
По данным ведомства, возбудитель выявлен в блюдах, приготовленных на территории гостиничного комплекса. Для установления источника заражения и пути передачи инфекции проводятся лабораторные исследования.
Напомним, что в медицинские учреждения Ставропольского края и соседних республик РФ обратилось 80 человек, отдыхавших на базе в Новоселицком округе, в том числе 21 несовершеннолетний.
12:10
На базе отдыха, расположенной на водохранилище Волчьи Ворота около села Новоселицкого в Ставропольском крае России, 80 человек обратились за медицинской помощью с признаками кишечной инфекции.
Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на правоохранительные органы региона.
"За медпомощью обратились 80 человек, из них 40 человек — в Новоселицкую больницу", — сказал собеседник агентства.
По его словам, девять человек были госпитализированы в Новоселицком округе, среди них двое детей.
"На данный момент в округе в больнице остаются 5 человек, детей среди них нет", — добавили в правоохранительных органах.
Гостиничный комплекс в соцсетях сообщил, что приостановил прием гостей в связи с зарегистрированными случаями обращения с симптомами острого кишечного расстройства.
Проводится санитарно-эпидемиологическое расследование для установления причин произошедшего.
Источник: Report