Сальмонелла стала причиной массового отравления на Ставрополье - ОБНОВЛЕНО

Причиной массового отравления на базе отдыха в Ставропольском крае стала бактерия сальмонеллы, обнаруженная в продуктах питания.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление Следственного комитета России.

По данным ведомства, возбудитель выявлен в блюдах, приготовленных на территории гостиничного комплекса. Для установления источника заражения и пути передачи инфекции проводятся лабораторные исследования.

Напомним, что в медицинские учреждения Ставропольского края и соседних республик РФ обратилось 80 человек, отдыхавших на базе в Новоселицком округе, в том числе 21 несовершеннолетний.

12:10

На базе отдыха, расположенной на водохранилище Волчьи Ворота около села Новоселицкого в Ставропольском крае России, 80 человек обратились за медицинской помощью с признаками кишечной инфекции.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на правоохранительные органы региона.

"За медпомощью обратились 80 человек, из них 40 человек — в Новоселицкую больницу", — сказал собеседник агентства.

По его словам, девять человек были госпитализированы в Новоселицком округе, среди них двое детей.

"На данный момент в округе в больнице остаются 5 человек, детей среди них нет", — добавили в правоохранительных органах.

Гостиничный комплекс в соцсетях сообщил, что приостановил прием гостей в связи с зарегистрированными случаями обращения с симптомами острого кишечного расстройства.

Проводится санитарно-эпидемиологическое расследование для установления причин произошедшего.

Источник: Report