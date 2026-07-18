Завтра на пляжах Абшерона море прогреется до 26 градусов

На пляжах Абшеронского полуострова 19 июля температура морской воды составит до 26 градусов тепла.

Об этом сообщает Национальная служба гидрометеорологии.

Согласно информации, в течение дня ожидается умеренный северо-западный ветер.

На северных пляжах — в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя и Загульбе — температура воды составит 24-25 градусов тепла.

На южных пляжах — в Тюркане, Говсане, Сахиле и Шых — море прогреется до 25-26 градусов.