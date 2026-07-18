В Тегеране завели около 350 дел против США и Израиля из-за ущерба от войн

Суд в Тегеране зарегистрировал не менее 350 судебных дел против США и Израиля в связи с ущербом, нанесенным исламской республике и ее гражданам во время двух войн — летом 2025 года и весной 2026 года.

Об этом сообщил представитель судебной власти Ирана Эсхак Джахангир.

«На сегодняшний день в 55-м отделении Тегеранского суда по гражданским делам зарегистрировано 260 дел против США и сионистского режима (имеется в виду Израиль — ред.). По этим делам насчитывается более 300 тысяч физических и юридических истцов», — отметил он в ходе пресс-конференции, говоря об ущербе от 12-дневной войны июня 2025 года.

Касательно ущерба, нанесенного США и Израилем во время войны, начавшейся 28 февраля 2026 года, Джахангир отметил, что работа по документированию и сбору информации все еще продолжается. «По делу о войне в Рамадан на сегодняшний день возбуждено 90 дел, и их рассмотрение продолжается», — добавил он.

Источник: ТАСС