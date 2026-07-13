Lufthansa допустила провокацию против Азербайджана - ФОТО

Немецкая авиакомпания Lufthansa допустила провокацию против Азербайджана.

На официальной полетной карте, размещенной на сайте перевозчика, было обнаружено серьезное нарушение.

Как сообщает demokrat.az, на платформе были сфальсифицированы названия азербайджанских территорий.

В частности, на интерактивной карте, используемой для отслеживания полета, было искажено название города Ханкенди. Немецкая авиакомпания обозначила его под вымышленным названием «Степанакерт». Инцидент был зафиксирован во время рейса, выполненного 7 июля.

На данный момент Lufthansa не выступила с официальным комментарием по этому поводу.

Таким образом, известный международный авиаперевозчик продемонстрировал открытое неуважение к территориальной целостности Азербайджана.