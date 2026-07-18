Лобовое столкновение автобусов в Чехии: пострадали около 50 человек - ВИДЕО

В Чехии в результате лобового столкновения двух городских автобусов пострадали около 50 человек.

Об этом сообщают чешские медиа.

Согласно информации, ДТП произошло в субботу около 09:30 по местному времени в районе населенного пункта Олексовице. По предварительным данным, автобусы столкнулись лоб в лоб.

На место происшествия были направлены все экстренные службы, в том числе 13 бригад спасателей, вертолет санитарной авиации, инспектор дорожного движения и автомобиль скорой помощи большой вместимости.

По данным службы спасения, медицинская помощь потребовалась 47 пострадавшим. Семь человек получили травмы средней и тяжелой степени, еще 25 — легкие травмы. Пострадавшие были доставлены в больницы Брно и Зноймо.

Еще 15 человек были осмотрены медиками на месте происшествия и не нуждались в госпитализации. Среди получивших легкие травмы — один ребенок.

Источник: Report