В Иране казнили участника протестов 2022 года за убийство силовика

Власти Ирана сообщили о приведении в исполнение смертного приговора мужчине, осужденному за убийство сотрудника сил безопасности во время массовых протестов 2022 года.

Об этом сообщает AP

Согласно информации, Ареф Хошкар во время беспорядков в Тегеране открыл огонь из пневматического ружья по сотрудникам сил безопасности. В результате был ранен Салман Амирахмади, который позднее скончался в больнице.

Протесты в Иране начались в 2022 году после смерти 22-летней Махсы Амини, которая умерла после задержания полицией нравов за предполагаемое нарушение правил ношения хиджаба.

Источник: Report