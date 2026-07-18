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Общество

Moody's оставил без изменений долгосрочный рейтинг SOCAR

First News Media18:25 - Сегодня
Moody's оставил без изменений долгосрочный рейтинг SOCAR

Международное рейтинговое агентство Moody's оставило стабильный прогноз и долгосрочный рейтинг эмитента "Baa3" в отношении Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) без изменений.

Как сообщает агентство, в рамках заседания рейтингового комитета была проведена очередная плановая оценка рейтингов SOCAR.

На заседании обоснованность рейтингов была переоценена с учетом применяемой базовой методологии и актуальных событий.

"Данная информация не означает принятия нового решения в отношении кредитного рейтинга и не указывает на то, что такое решение будет принято в ближайшем будущем", - заявило агентство.

Согласно информации, в соответствии с методологией Moody's по эмитентам, связанным с государством, рейтинг SOCAR отражает такие факторы, как Базовая кредитная оценка (Baseline Credit Assessment - BCA) компании на уровне "ba2", кредитный рейтинг правительства Азербайджана в иностранной валюте на уровне "Baa3" - являющегося 100%-м владельцем компании, очень высокая корреляция дефолта между SOCAR и правительством, а также высокая вероятность оказания государственной поддержки в случае возникновения финансовых затруднений.

Оценка BCA SOCAR на уровне "ba2" основывается на таких положительных факторах, как ключевая роль компании в нефтегазовом секторе Азербайджана и её большое значение для национальной экономики, наличие сильных финансовых показателей, прочных кредитных показателей, тесных связей с правительством Азербайджана, накопившим значительные финансовые резервы, а также возможность правительства оказать компании финансовую поддержку в случае необходимости.

Источник: Report

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