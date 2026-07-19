Дональд Трамп поддержал планы Энди Бернэма по расширению добычи нефти в Северном море

Президент США Дональд Трамп выразил поддержку намерению Энди Бернэма, который 20 июля вступает в должность премьер-министра Великобритании, увеличить объемы добычи нефти на месторождениях в Северном море.

Как сообщает Report со ссылкой на публикацию американского лидера в социальной сети Truth Social, Трамп заявил о высоком экономическом потенциале этих запасов.

В своем сообщении Трамп утверждает, что жители Абердина в Шотландии приветствуют решение нового премьер-министра полностью открыть доступ к нефтяным ресурсам региона. По словам президента США, Северное море является одним из крупнейших источников высококачественного сырья, запасы которого способны значительно укрепить финансовое положение Соединенного Королевства. Он также указал, что на данный момент Великобритания тратит значительные средства на импорт нефти из Норвегии, и призвал британские власти демонтировать прибрежные ветрогенераторы.

Ранее издание Financial Times сообщало, что политическая программа Бернэма ориентирована на развитие нефтегазового потенциала Северного моря, расширение мер социальной поддержки населения, децентрализацию власти с передачей полномочий в регионы, а также на преодоление кризиса стоимости жизни. Дональд Трамп до этого неоднократно выступал с критикой энергетического курса Лондона, осуждая отказ от интенсификации добычи углеводородов.