Все внимание на финал: в Аргентине перенесли игры внутренних чемпионатов
Аргентинская ассоциация футбола (AFA) приняла решение перенести все футбольные матчи, запланированные на 20 и 21 июля. Это связано с ожидаемым возвращением национальной сборной с чемпионата мира.
Изменения в расписании коснулись игр второго и четвертого дивизионов, Суперкубка Аргентины, женского чемпионата и соревнований по футзалу.
В финале мирового первенства сборная Аргентины встретится с командой Испании. Игра пройдет в американском Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси) и начнется в 22:00 по московскому времени. Напомним, что аргентинцы являются действующими чемпионами мира.
Источник: ТАСС
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