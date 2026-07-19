Все внимание на финал: в Аргентине перенесли игры внутренних чемпионатов

Аргентинская ассоциация футбола (AFA) приняла решение перенести все футбольные матчи, запланированные на 20 и 21 июля. Это связано с ожидаемым возвращением национальной сборной с чемпионата мира.

Изменения в расписании коснулись игр второго и четвертого дивизионов, Суперкубка Аргентины, женского чемпионата и соревнований по футзалу.

В финале мирового первенства сборная Аргентины встретится с командой Испании. Игра пройдет в американском Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси) и начнется в 22:00 по московскому времени. Напомним, что аргентинцы являются действующими чемпионами мира.

Источник: ТАСС