В Ичеришехер организуют соревнования по нардам для мужчин и женщин

В Баку состоится турнир по нардам среди мужчин и женщин-любителей

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, соревнования будут организованы по случаю 32-й годовщины создания Министерства молодежи и спорта Азербайджана.

Турнир пройдет 24 июля в 11:00 в самом сердце столицы — в Ичеришехере, на открытой площадке возле знаменитой Девичьей башни.

По итогам интеллектуальных состязаний победители и призеры будут награждены памятными дипломами и медалями.