В Ичеришехер организуют соревнования по нардам для мужчин и женщин
В Баку состоится турнир по нардам среди мужчин и женщин-любителей
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, соревнования будут организованы по случаю 32-й годовщины создания Министерства молодежи и спорта Азербайджана.
Турнир пройдет 24 июля в 11:00 в самом сердце столицы — в Ичеришехере, на открытой площадке возле знаменитой Девичьей башни.
По итогам интеллектуальных состязаний победители и призеры будут награждены памятными дипломами и медалями.
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