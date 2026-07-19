Speed test global index: Азербайджан лидирует на Южном Кавказе по скорости мобильного интернета

Рейтинговая платформа Speed test Global Index провела масштабное исследование скорости интернета в различных странах мира, включая регион Южного Кавказа. По итогам июня Азербайджан занял первое место на Южном Кавказе и 46-ю строчку среди 98 стран мира по показателям скорости мобильного интернета.

Средняя скорость мобильного интернета в Азербайджане зафиксирована на отметке 98,61 Мбит/с. В этом же сегменте Грузия расположилась на 17-м месте, а Армения заняла 61-ю позицию. Мировым лидером по скорости мобильного интернета стали Объединенные Арабские Эмираты с показателем 672,87 Мбит/с.

В глобальном рейтинге фиксированного широкополосного интернета, охватившем 149 государств, Азербайджан занял 84-е место со средней скоростью 92,18 Мбит/с. Армения оказалась на 85-й строчке (91,69 Мбит/с), а Грузия заняла 107-е место (50,83 Мбит/с). Самая высокая в мире скорость фиксированного интернета была отмечена в Сингапуре, где показатель достиг 447,75 Мбит/с.

Источник: АЗЕРТАДЖ