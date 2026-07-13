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Общество

Бизнесмену выплатили 4 млн Azn - двое освобождены в зале суда

First News Media19:45 - Сегодня
Бизнесмену выплатили 4 млн Azn - двое освобождены в зале суда

Судебное расследование по уголовному делу членов группировки, обвиняемых в мошенническом присвоении средств бизнесмена Гувата Бейбутова на сумму более 4 миллионов манатов, завершено.

Согласно информации Qafqazinfo, на последнем заседании, прошедшем в Бакинском военном суде, был зачитан приговор.

По данному делу перед судом предстали 5 человек: известный спортсмен и руководитель федерации Джейхун Ашрафов, бывший водитель автопарка Службы безопасности Президента Сеймур Магеррамов, а также их сообщники Джавид Гусейнли, Рустам Гафаров и Заур Гурбанов. Из них под стражей находились только двое последних.

В своей обвинительной речи прокурор требовал признать членов группировки виновными в мошенничестве в особо крупном размере и приговорить их к лишению свободы на сроки от 10 лет и 6 месяцев до 13 лет.

Однако за последние две недели обвиняемые полностью возместили потерпевшему нанесенный ущерб в размере чуть более 4 миллионов манатов. В результате было достигнуто примирение с Губатом Бейбутовым. Судебная коллегия под председательством Заура Гаджиева при таких обстоятельствах не нашла оснований для лишения подсудимых свободы.

Согласно приговору, Сеймуру Магеррамову, Джавиду Гусейнли, Рустаму Гафарову и Зауру Гурбанову было назначено условное наказание с испытательным сроком. В отношении Джейхуна Ашрафова уголовное дело было прекращено, так как он дополнительно уплатил государственную пошлину (прим. ред.: в отношении Дж. Ашрафова возбуждено еще одно уголовное дело, суд по которому начнется в ближайшее время). Рустам Гафаров и Заур Гурбанов, находившиеся до этого момента под арестом, были освобождены прямо в зале суда.

Отметим, что Сеймур Магеррамов, работавший водителем в автопарке Службы безопасности Президента, обвиняется в сговоре с другими подсудимыми и организации мошеннического плана. Согласно обвинению, члены группы пообещали руководителю строительной компании Гувату Бейбутову получить разрешение от Государственного комитета по градостроительству и архитектуре на снос частных жилых домов, расположенных в 968-м квартале Насиминского района Баку, и строительство на этой территории многоэтажного жилого дома.

Согласно плану, этот вопрос якобы должен был решиться через высокопоставленного знакомого Сеймура Магеррамова. Взамен у потерпевшего в разное время в общей сложности было получено 4 миллиона 19 тысяч манатов. Часть этих денег была возвращена в ходе предварительного и судебного следствия.

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