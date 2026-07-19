 Haaretz: голосование в Кнессете по признанию т.н.«геноцида армян» не состоялось после обращений Азербайджана | 1news.az | Новости
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Haaretz: голосование в Кнессете по признанию т.н.«геноцида армян» не состоялось после обращений Азербайджана

First News Media20:35 - Сегодня
Haaretz: голосование в Кнессете по признанию т.н.«геноцида армян» не состоялось после обращений Азербайджана

По информации израильской газеты Haaretz, голосование в Кнессете по вопросу официального признания так называемого «геноцида армян» не было проведено после дипломатических контактов с Азербайджаном.

Как утверждает издание со ссылкой на осведомленный источник, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился снять вопрос с повестки после того, как помощник Президента Азербайджана по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев связался с канцелярией главы израильского правительства. По данным Haaretz, представители Израиля также заверили азербайджанскую сторону, что голосование в парламенте проводиться не будет.

При этом отмечается, что ни канцелярия премьер-министра Израиля, ни Хикмет Гаджиев не прокомментировали данную информацию в ответ на запросы издания.

Напомним, 28 июня правительство Израиля единогласно поддержало инициативу министра иностранных дел Гидеона Саара о признании массового уничтожения армян в Османской империи геноцидом. Следующим этапом должна была стать передача решения в Кнессет для рассмотрения и утверждения на пленарном заседании.

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