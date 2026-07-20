ЧМ-2026 - Первый тайм завершен и начался второй!

Испания и Аргентина ушли на перерыв без забитых мячей, и на стадионе MetLife в Нью-Джерси уже стартовал второй тайм финального матча чемпионата мира по футболу.

Первая половина встречи прошла в острой борьбе: испанцы больше владели мячом и атаковали, однако надежная оборона аргентинцев во главе с Эмилиано Мартинесом не позволила открыть счет.

Главной потерей первых 45 минут стала вынужденная замена аргентинского защитника Лисандро Мартинеса из-за травмы на 43-й минуте. Команды вернулись на поле после яркого шоу в перерыве, и накал страстей в борьбе за главный трофей планеты стремительно растет.