Будущее Каспийского моря: эколог оценил риски изменения береговой линии Баку

Новые прогнозы относительно будущего Каспийского моря предполагают, что к концу XXI века его уровень может снизиться на 9–18 метров. Береговая линия на севере и востоке бассейна способна отступить на сотни километров, а залив Кара-Богаз-Гол в Туркменистане — полностью высохнуть.

Одно из наиболее резонансных предположений заключается в том, что из-за обмеления Каспия Баку в перспективе может перестать быть прибрежным городом. Однако эколог Горхмаз Ибрагимли назвал прогноз о возможной потере Баку статуса приморского города несколько преувеличенным. По его словам, Каспийское море на протяжении истории переживало циклические периоды снижения и повышения уровня, неоднократно опровергая долгосрочные прогнозы. Он добавил, что наблюдаемое сейчас снижение уровня моря может остановиться в течение ближайших десятилетий.

При этом эксперт считает более вероятным сценарий дальнейшего обмеления или высыхания Кара-Богаз-Гола, что потребует совместных действий всех прикаспийских государств. Одним из ключевых факторов остаётся объём воды, поступающей в Каспий из Волги, так как увеличение полноводности реки могло бы замедлить падение уровня моря и способствовать его стабилизации. Дальнейшее состояние Каспия будет зависеть от климатических процессов, количества осадков, объёма речного стока и согласованных действий прикаспийских стран.