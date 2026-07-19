Футболисты мадридского «Реала» первыми в истории забили 100 голов на ЧМ

Полузащитник сборной Англии и мадридского «Реала» Джуд Беллингем отличился в матче за третье место чемпионата мира по футболу 2026 года против национальной команды Франции (6:4). Этот мяч позволил игрокам испанского клуба довести счет своих голов на мундиалях до 100, что стало абсолютным рекордом в истории футбола.

Мадридский «Реал» стал первым клубом, чьи футболисты достигли данной отметки.

В поединке за бронзовые медали в составе мадридского клуба забитыми мячами также отметился нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе, который оформил дубль. Благодаря итоговой победе со счетом 6:4 национальная команда Англии впервые в своей истории выиграла бронзовые награды чемпионата мира по футболу. Для английской сборной эта медаль стала второй на мировых первенствах — в 1966 году команда завоевала золотые медали.

Источник: İdman.Biz