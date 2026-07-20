Месси установил сразу три исторических рекорда в финале ЧМ-2026

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси, вышедший в стартовом составе на финальный матч чемпионата мира 2026 года против Испании, установил сразу несколько исторических достижений.

39-летний футболист стал вторым игроком в истории чемпионатов мира, принявшим участие в трех финальных матчах.

Ранее Месси также играл в финалах чемпионата мира 2014 года против Германии и 2022 года против Франции. До него подобного достижения добивался только бразилец Кафу, сыгравший в финалах мировых первенств 1994, 1998 и 2002 годов.

Кроме того, Месси стал первым футболистом в истории чемпионатов мира, который трижды выходил в стартовом составе на финальные матчи. Кафу в финале ЧМ-1994 появился на поле лишь в первом тайме, заменив получившего травму Жоржиньо.

Капитан сборной Аргентины также обновил рекорд как самый возрастной полевой игрок, когда-либо выходивший на поле в финале чемпионата мира. Начав матч в возрасте 39 лет, он превзошел достижение шведа Гуннара Грена, который сыграл в финале ЧМ-1958 в возрасте 37 лет и 241 дня.

При этом абсолютный рекорд самого возрастного участника финала чемпионатов мира по-прежнему принадлежит итальянскому вратарю Дино Дзоффу. В финале чемпионата мира 1982 года против сборной ФРГ он вышел на поле в возрасте 40 лет и 133 дней.

Отметим, что 39-летний Месси с 2023 года выступает за американский клуб «Интер Майами». Ранее он защищал цвета французского ПСЖ и испанской «Барселоны».

Напомним, чемпионат мира по футболу 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике.