 Месси установил сразу три исторических рекорда в финале ЧМ-2026 | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Спорт

Месси установил сразу три исторических рекорда в финале ЧМ-2026

First News Media00:53 - Сегодня
Месси установил сразу три исторических рекорда в финале ЧМ-2026

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси, вышедший в стартовом составе на финальный матч чемпионата мира 2026 года против Испании, установил сразу несколько исторических достижений.

39-летний футболист стал вторым игроком в истории чемпионатов мира, принявшим участие в трех финальных матчах.

Ранее Месси также играл в финалах чемпионата мира 2014 года против Германии и 2022 года против Франции. До него подобного достижения добивался только бразилец Кафу, сыгравший в финалах мировых первенств 1994, 1998 и 2002 годов.

Кроме того, Месси стал первым футболистом в истории чемпионатов мира, который трижды выходил в стартовом составе на финальные матчи. Кафу в финале ЧМ-1994 появился на поле лишь в первом тайме, заменив получившего травму Жоржиньо.

Капитан сборной Аргентины также обновил рекорд как самый возрастной полевой игрок, когда-либо выходивший на поле в финале чемпионата мира. Начав матч в возрасте 39 лет, он превзошел достижение шведа Гуннара Грена, который сыграл в финале ЧМ-1958 в возрасте 37 лет и 241 дня.

При этом абсолютный рекорд самого возрастного участника финала чемпионатов мира по-прежнему принадлежит итальянскому вратарю Дино Дзоффу. В финале чемпионата мира 1982 года против сборной ФРГ он вышел на поле в возрасте 40 лет и 133 дней.

Отметим, что 39-летний Месси с 2023 года выступает за американский клуб «Интер Майами». Ранее он защищал цвета французского ПСЖ и испанской «Барселоны».

Напомним, чемпионат мира по футболу 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике.

Поделиться:
365

Актуально

Общество

Завтра в Баку воздух прогреется до 30°, в регионах ожидаются осадки

Спорт

Сборная Испании стала чемпионом мира — 2026, обыграв Аргентину

Спорт

На финале ЧМ-2026 прошла масштабная церемония закрытия

Политика

Haaretz: голосование в Кнессете по признанию т.н.«геноцида армян» не состоялось после ...

Спорт

Сборная Испании стала чемпионом мира — 2026, обыграв Аргентину

В финале ЧМ Аргентина — Испания назначено дополнительное время

Премьер Ирака совершит официальный визит в Иран

Месси установил сразу три исторических рекорда в финале ЧМ-2026

Выбор редактора

Сильное государство и сильный лидер: выбор азербайджанского общества

Главные тезисы большого интервью: о чём говорил Микаил Джаббаров - ВИДЕО

Куда «уходит» море? Почему Каспий мелеет и можно ли его спасти

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Новости для вас

Месси прокомментировал вирусный снимок с младенцем Ямалем

Франция - Испания: сегодня определится первый финалист ЧМ-2026

Лига Европы: «Карабах» разгромил «Вестри» и сыграет с ЦСКА - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Англия и Аргентина встретятся в борьбе за выход в финал чемпионата мира

Последние новости

Сборная Испании стала чемпионом мира — 2026, обыграв Аргентину

Сегодня, 02:10

США усиливают группировку авиации на Ближнем Востоке

Сегодня, 01:33

В финале ЧМ Аргентина — Испания назначено дополнительное время

Сегодня, 01:23

Премьер Ирака совершит официальный визит в Иран

Сегодня, 01:05

Месси установил сразу три исторических рекорда в финале ЧМ-2026

Сегодня, 00:53

Трамп вживую наблюдает за финальным матчем Испания - Аргентина

Сегодня, 00:50

ЧМ-2026 - Первый тайм завершен и начался второй!

Сегодня, 00:40

На финале ЧМ-2026 прошла масштабная церемония закрытия

Сегодня, 00:25

Футболисты мадридского «Реала» первыми в истории забили 100 голов на ЧМ

19 / 07 / 2026, 23:39

Будущее Каспийского моря: эколог оценил риски изменения береговой линии Баку

19 / 07 / 2026, 23:25

Дональд Трамп поддержал планы Энди Бернэма по расширению добычи нефти в Северном море

19 / 07 / 2026, 23:01

Все внимание на финал: в Аргентине перенесли игры внутренних чемпионатов

19 / 07 / 2026, 22:34

В бакинской клинике провели липосакцию без наркоза

19 / 07 / 2026, 22:18

В Товузском районе после удара молнии сгорел дом, 10 человек отравились дымом

19 / 07 / 2026, 21:49

Андреа Кими Антонелли выиграл Гран-при Бельгии Формулы-1

19 / 07 / 2026, 21:31

Япония начнет разработку беспилотных кораблей для защиты от Китая

19 / 07 / 2026, 20:59

Haaretz: голосование в Кнессете по признанию т.н.«геноцида армян» не состоялось после обращений Азербайджана

19 / 07 / 2026, 20:35

В возрасте 87 лет скончался профессор БГУ, известный историк

19 / 07 / 2026, 20:09

Анкара обвинила Афины в систематическом ограничении прав турецкого меньшинства

19 / 07 / 2026, 19:52

Наводнение в Нью-Йорке привело к отмене авиарейсов и блокировке дорог - ВИДЕО

19 / 07 / 2026, 19:28
Все новости
«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Представьте, что пешеходный путь, соединяющий крупный поселок с железнодорожной станцией, находится в абсолютно непригодном состоянии. К сожалению, именно такую плачевную картину16 / 07 / 2026, 11:10
Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az

Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az

09 / 07 / 2026, 13:25
Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

09 / 07 / 2026, 13:10
«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

10 / 06 / 2026, 14:57
Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

02 / 06 / 2026, 09:30
Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

01 / 06 / 2026, 11:00