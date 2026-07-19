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Андреа Кими Антонелли выиграл Гран-при Бельгии Формулы-1

First News Media21:31 - Сегодня
Андреа Кими Антонелли выиграл Гран-при Бельгии Формулы-1

В воскресенье, 19 июля, на знаменитой трассе «Спа-Франкоршам» состоялась основная гонка 10-го этапа чемпионата мира Формулы-1 сезона 2026 года — Гран-при Бельгии.

Как сообщает спортивное издание İdman.Biz, победителем заезда стал молодой итальянский пилот команды «Мерседес» Андреа Кими Антонелли.

Дистанцию в 44 круга триумфатор преодолел на первой позиции. Второе место на подиуме завоевал монегаскский гонщик «Феррари» Шарль Леклер. Тройку сильнейших по итогам бельгийского этапа замкнул представитель коллектива «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

Следом за призерами к финишу пришли Льюис Хэмилтон («Феррари») и Оскар Пиастри («Макларен»), занявшие четвертую и пятую строчки соответственно. В очковую зону по итогам гонки также попали Исак Хаджар, Ландо Норрис, Габриэл Бортолето, Арвид Линдблад и Франко Колапинто. До финиша не сумели добраться три гонщика: Лэнс Стролл, Серхио Перес и Джордж Расселл досрочно завершили выступление из-за сходов.

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