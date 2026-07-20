Премьер Ирака совершит официальный визит в Иран

Премьер-министр Ирака Али аз-Зейди посетит Тегеран, где, как ожидается, будет подписан ряд двусторонних соглашений о сотрудничестве.

Об этом говорится в специальном заявлении Министерства иностранных дел Ирака.

В документе отмечается, что заместитель министра иностранных дел Ирака принял в Багдаде посла Ирана. В ходе встречи стороны обсудили двусторонние отношения, а также повестку визита премьер-министра Ирака в Тегеран, запланированного на конец следующей недели.

Сообщается, что в рамках визита стороны рассмотрели вопрос подписания ряда меморандумов о взаимопонимании в различных сферах сотрудничества, представляющих взаимный интерес для двух стран.

Напомним, накануне премьер-министр Ирака завершил официальный визит в США, в ходе которого провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом.