Удар по Харьковской области: три человека погибли и 20 ранены

Российские войска атаковали гражданскую инфраструктуру в пригороде украинского Харькова. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Противник нанес ракетный удар по почтовому терминалу. В результате атаки погибли трое мужчин в возрасте 24, 45 и 62 лет. Еще 20 человек получили ранения различной степени тяжести, при этом трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, и врачи борются за их жизнь.

К месту происшествия привлечены сотрудники полиции, медицинские службы и спасатели. Ликвидация последствий ракетного удара продолжается.

Источник: Report