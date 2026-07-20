В отношении напавшего на женщину в зоомагазине мужчины возбуждено уголовное дело - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

В отношении Замига Халилова, совершившего насилие над женщиной в зоомагазине накануне, возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» Уголовного кодекса.

По данным, полученным 1news.az, решением суда в отношении данного лица избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время следственные мероприятия по уголовному делу продолжаются.

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Сначала он стоит у дверей магазина и, активно жестикулируя, угрожает женщине, а затем заходит внутрь и наносит ей жестокие удары...

Женщина подвергается жестокому избиению со стороны своего бывшего коллеги...

Ужасающий инцидент произошел с жительницей столицы Севиль Манафовой.

Как передает 1news.az, в интервью Xəzər Xəbər пострадавшая рассказала подробности происшествия. По ее словам, Замиг Халилов, уволенный в прошлом месяце за агрессивное поведение, преследовал Севиль Манафову и неоднократно угрожал ей убийством.

Севиль Манафова отмечает, что 17 июля она подверглась насилию со стороны бывшего коллеги, с которым у нее не было никаких личных конфликтов. По словам пострадавшей, в дневное время, когда она находилась в одном из зоомагазинов столицы, мужчина зашел вслед за ней и жестоко избил её.

Пострадавшая заявила, что в результате полученных ударов получила серьезные травмы.

В пресс-службе Министерства внутренних дел сообщили Xəzər Xəbər, что лицо, совершившее насилие над женщиной в Баку, установлено сотрудниками полиции. В результате проведенных мероприятий 44-летний Замиг Халилов был задержан. Ведется расследование.

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