В части Баку и Астаринского района отключат свет: адреса и график

В части Баку и Астары возникнут перебои в подаче электроэнергии.

Как сообщает 1news.az, об этом распространило информацию ОАО Азеришыг.

Сообщается, что 20 июля на территории Низаминского управления энергоснабжения и сбыта будут проводиться ремонтно-инспекционные работы на трансформаторной подстанции.

В связи с этим с 10:00 до 13:00 будет ограничена подача электроэнергии на улице Эльшана Сулейманова.

Кроме того, будут проведены ремонтные работы на воздушной линии электропередачи 35 кВ «Ловаин», отходящей от подстанции 110/35/10 кВ «Астара» Астаринской электрической сети.

Плановое отключение пройдет с 15:00 до 16:00 и затронет часть сел Пенсар, Какалос, Шахагаджи, Ловаин, Сияку, Хамошам, Торади, Тенгеруд и Чайоба.

После завершения ремонтных работ абоненты в указанных районах будут обеспечены более качественным и бесперебойным электроснабжением.