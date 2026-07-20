Сухогруз с азербайджанскими моряками атакован в Черном море - ВИДЕО

Очередное судно с азербайджанскими моряками, входящими в состав экипажа, подверглось атаке в Черном море.

По сообщению Musavat.com, сухогруз «Babylon» был атакован беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) вблизи российского города Анапа.

В результате атаки судно получило повреждения, однако безопасность членов экипажа была обеспечена. Моряки, находившиеся на судне, были эвакуированы и доставлены в ближайший порт. По предварительным данным, среди членов экипажа погибших или тяжелораненых нет.

Официального заявления о том, какая сторона совершила нападение, не поступало. В последние дни в акватории Черного и Азовского морей на фоне российско-украинской войны увеличилось количество атак беспилотников на гражданские грузовые суда. Международная морская организация (IMO) также предупредила о росте угроз для гражданского судоходства.

Напомним, что несколько дней назад грузовое судно «Atlas Bey» также подверглось атаке беспилотника у берегов Одессы.

На этом судне находились 11 азербайджанских моряков. В результате атаки капитан судна, азербайджанец Самед Насруллаев, погиб, а остальные члены экипажа были благополучно эвакуированы.

В настоящее время продолжаются расследования масштабов ущерба, связанного с судном «Babylon», и других деталей инцидента.