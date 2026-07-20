В Баку мужчина обманул 18 человек, обещая дешевые авто и билеты на отдых - ВИДЕО

В Баку задержан мужчина, совершавший мошенничество под предлогом продажи билетов в места отдыха.

Как сообщает 1news.az, сотрудниками полиции задержан ранее неоднократно судимый 35-летний Эльвин Магеррамов, подозреваемый в совершении мошеннических действий на территории города Баку.

В ходе расследования было установлено, что он входил в доверие к гражданам, обещая продать им автомобили и запчасти по ценам ниже рыночных, а также билеты в различные зоны отдыха. Таким способом Э. Магеррамов совершил мошенничество в отношении 18 человек, причинив им материальный ущерб в разном размере.

По данному факту расследование продолжается.