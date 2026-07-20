Погода на вторник: В Азербайджане ожидается до 39 градусов тепла

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на вторник, 21 июля.

В Баку и на Абшеронском полуострове преимущественно без осадков. Северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит 21-24° тепла, днем - 29-34° тепла. Атмосферное давление - 760 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью - 70-80 %, днем - 45-55 %.

В большинстве районов Азербайджана также не прогнозируются осадки. Однако в отдельных горных и предгорных районах местами ожидаются дожди. В некоторых районах возможны кратковременные ливни, грозы и град. В отдельных горных районах временами будет наблюдаться туман. Ожидается умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 22-26° тепла, днем - 34-39° тепла, в горах ночью - 13-18° тепла, днем - 24-29° тепла.