Турция возобновила проход судов в Чёрное море через проливы
Турция вновь разрешила судам проходить через свои проливы в направлении Чёрного моря после необъяснимых задержек некоторых судов на фоне возросших рисков для безопасности в этом районе.
Об этом сообщает Bloomberg.
Танкер для перевозки сырой нефти Aegean Dream вошёл в пролив Дарданеллы после ожидания с четверга.
Согласно данным отслеживания судов, он следовал в терминал Каспийского трубопроводного консорциума в российском Новороссийске. Контейнеровоз Mehmet Kahveci A также прошёл через пролив в Новороссийск.
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