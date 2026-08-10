Турция возобновила проход судов в Чёрное море через проливы

Турция вновь разрешила судам проходить через свои проливы в направлении Чёрного моря после необъяснимых задержек некоторых судов на фоне возросших рисков для безопасности в этом районе.

Об этом сообщает Bloomberg.

Танкер для перевозки сырой нефти Aegean Dream вошёл в пролив Дарданеллы после ожидания с четверга.

Согласно данным отслеживания судов, он следовал в терминал Каспийского трубопроводного консорциума в российском Новороссийске. Контейнеровоз Mehmet Kahveci A также прошёл через пролив в Новороссийск.