Гендиректор Совета мира: Израиль выведет войска из Газы при полном разоружении ХАМАС

Генеральный директор Совета мира по Газе Николай Младенов заявил, что Израиль выведет войска с оккупированных им территорий в секторе Газа в случае полного разоружения ХАМАС.

После того как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил об отказе от представленного Советом мира по Газе «плана из 15 пунктов», Младенов дал интервью израильскому телеканалу «Канал 12».

«Дорожная карта направлена на то, чтобы гарантировать, что сектор Газа больше никогда не будет представлять угрозу безопасности Израиля», — сказал Младенов.

По его словам, объявленный план основывается на трех основных элементах: «полное разоружение Газы, передача административной ответственности за Газу Совету мира через национальный комитет и ввод в регион международных сил безопасности, которые будут контролировать выполнение соглашения».

Новая дорожная карта, представленная Советом мира 31 июля, предусматривает одновременное осуществление разоружения ХАМАС и поэтапного вывода Израиля из Газы. Однако Младенов заявил, что Израиль не будет обязан начинать какой-либо вывод до тех пор, пока на месте не будут предприняты фактические шаги по разоружению.

«Если произойдет фактическое разоружение, оружие будет изъято у группировок, складировано и в конечном итоге выведено из строя, тогда да, Израиль выведет войска из Газы», — сказал Младенов.

По его словам, вывод Израиля из сектора Газа будет осуществляться по районам. После завершения процесса разоружения в каждом районе израильская армия будет постепенно оттуда отходить.

Младенов отметил, что план не препятствует Израилю отвечать на любую «внезапную угрозу» его силам.

Он заявил, что разоружение будет охватывать «все виды оружия», включая тяжелое и легкое вооружение, туннели, объекты по производству оружия, а также другие группировки в секторе Газа помимо ХАМАС.

«В случае невыполнения согласованных обязательств или если представители ХАМАС продолжат обучение и перевооружение, процесс будет приостановлен и переход к следующему этапу не состоится», — сказал Младенов.

Касаясь роли Турции и Катара, Младенов подчеркнул, что эти страны вместе с Египтом сыграли «решающую» роль в одобрении ХАМАС новой дорожной карты.

Младенов также отметил, что Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Кувейт и другие страны Персидского залива, а также Марокко поддержали план.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху накануне заявил, что Израиль отверг представленный Советом мира план из 15 пунктов по реализации второго этапа прекращения огня в Газе.

Объявлена дорожная карта второго этапа прекращения огня

Верховный представитель Совета мира по Газе Николай Младенов ранее заявил, что ХАМАС согласился с подробной дорожной картой реализации второго этапа соглашения о прекращении огня.

Президент США Дональд Трамп также объявил, что Совет мира достиг соглашения с ХАМАС и другими вооруженными группировками в Газе по вопросу сдачи оружия.

ХАМАС сообщил, что положительно относится к переговорному процессу вместе с палестинскими группировками, а также к предложениям посредников по завершению второго этапа. ХАМАС подчеркнул, что основным условием является прекращение Израилем атак и составление графика реализации согласованных положений, а выполнение второго этапа зависит от полного выполнения Израилем своих обязательств на первом этапе.

Национальный комитет управления Газой также объявил о завершении институциональной и оперативной подготовки к принятию управления сектором Газа.

Первый этап соглашения о прекращении огня в секторе Газа вступил в силу 10 октября 2025 года. Несмотря на соглашение, предусматривавшее обмен пленными и увеличение объемов гуманитарной помощи, Израиль продолжил атаки и ограничения на ввоз помощи.

Источник: Anadolu