 Косметолог Эльнара Джанлы продолжила работу без лицензии после трех проверок: Минздрав обратился в Генпрокуратуру | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

Косметолог Эльнара Джанлы продолжила работу без лицензии после трех проверок: Минздрав обратился в Генпрокуратуру

Феликс Вишневецкий11:40 - Сегодня
Косметолог Эльнара Джанлы продолжила работу без лицензии после трех проверок: Минздрав обратился в Генпрокуратуру

В соответствии с требованиями Закона АР «О регулировании проверок, проводимых в сфере предпринимательства, и защите интересов предпринимателей» Центром аналитической экспертизы Министерства здравоохранения в рамках своих полномочий проводятся плановые и внеплановые проверки деятельности в сфере частной медицины. 

Выявленные в ходе проверок нарушения законодательства фиксируются в соответствующих актах, после чего в соответствии с законодательством принимаются необходимые меры, сообщает 1news.az со ссылкой на Центр аналитической экспертизы.

В Центре отмечают, что в связи с деятельностью индивидуального предпринимателя Эльнары Джанлы, занимающейся косметологической деятельностью, на основании обращений граждан, а также информации, распространенной в СМИ, в соответствии с требованиями законодательства несколько раз проводились проверки и внеплановые мероприятия по изучению ее деятельности.

После обращения в связи с осуществлением индивидуальным предпринимателем Э. Джанлы лицензируемого вида частной медицинской деятельности без соответствующей лицензии Центр аналитической экспертизы провел проверку. 8 мая 2025 года была проведена внеплановая проверка, в ходе которой установлено, что Э. Джанлы осуществляла частную медицинскую деятельность (косметологическую деятельность) без лицензии.

В связи с выявленным нарушением в отношении Э.Джанлы был составлен протокол об административном правонарушении от 8 мая 2025 года № MN 2156869 по статье 210.1 Кодекса об административных проступках АР, который в соответствии с законодательством был направлен по подведомственности для рассмотрения.

Кроме того, на основании обращения гражданина и информации, распространенной в СМИ, в связи с деятельностью указанного лица были проведены еще две внеплановые проверки. По результатам проверок были выявлены нарушения, влекущие административную ответственность. В соответствии со статьей 210.1 Кодекса об административных проступках АР были составлены протоколы об административных правонарушениях от 22 декабря 2025 года № MN 2406895 и от 20 февраля 2026 года № MN 2407064, которые в соответствии с законодательством были направлены для дальнейшего рассмотрения.

Несмотря на проведенные Центром аналитической экспертизы в рамках своих полномочий проверки и примененные административные меры, было установлено, что индивидуальный предприниматель продолжает осуществлять косметологическую деятельность без лицензии. В связи с этим 13 марта 2026 года Министерство здравоохранения обратилось в Генеральную прокуратуру АР с целью принятия дополнительных правовых мер для приостановления деятельности данного предпринимателя.

В обращении Министерства здравоохранения содержалась просьба дать правовую оценку факту осуществления частной медицинской деятельности, а именно косметологической деятельности, без лицензии и принять соответствующие меры в соответствии с законодательством. Таким образом, в связи с деятельностью указанного лица Министерством здравоохранения и Центром аналитической экспертизы в рамках установленных законодательством полномочий были приняты необходимые меры, а также направлено обращение в правоохранительный орган.

Поделиться:
675

Актуально

Мнение

Турция прокладывает путь к Зангезурскому коридору: проект железной дороги от ...

Общество

СГБ предупреждает: Мошенники используют номера азербайджанских операторов для ...

Общество

«Поклонники из Азербайджана здесь желанные гости»: что рассказала 1news.az близкий ...

Общество

В Азербайджане произошло землетрясение

Общество

Наказаны 29 врачей и 12 медсестер, работавших без лицензии

СГБ предупреждает: Мошенники используют номера азербайджанских операторов для атак на госслужащих

Стартует новый этап конкурса по приему на работу учителей

Студент UNEC стал чемпионом мира на конкурсе робототехники в Великобритании

Выбор редактора

Кто кому платит: провал сделки ФИФА обнажил раскол между богатой Европой и развивающимися странами

От имени всех, не спросив каждого: «единогласие» УЕФА разошлось с позициями Баку и Праги

Bank of Baku: рост в долг, тающая доходность кредитов и растущие выплаты акционерам

AFB Bank, Yelo Bank и AccessBank: новая тройка возглавила антирейтинг Центробанка в июне

Сильное государство и сильный лидер: выбор азербайджанского общества

Новости для вас

Стала известна дата выплаты пенсий за август

В Азербайджане ожидается сильная жара до 41 градуса

В Баку 11 автобусных маршрутов временно перестанут останавливаться на некоторых остановках

В Бакинском метро назвали способ избежать лишних расходов на проезд после 15 августа - ВИДЕО

Последние новости

Хаменеи объявит о назначении новых военных командующих

Сегодня, 21:00

Наказаны 29 врачей и 12 медсестер, работавших без лицензии

Сегодня, 20:40

В Россию начали завозить бригады женщин из Северной Кореи

Сегодня, 20:20

Землетрясение в Колумбии унесло 30 жизней - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 20:00

В Британию прибыла лодка с рекордным количеством мигрантов

Сегодня, 19:45

Госбюджет Азербайджана за 7 месяцев исполнен с профицитом в 3,4 млрд манатов

Сегодня, 19:30

СГБ предупреждает: Мошенники используют номера азербайджанских операторов для атак на госслужащих

Сегодня, 19:15

Три конфедерации требуют независимого расследования действий ФИФА

Сегодня, 19:00

Стартует новый этап конкурса по приему на работу учителей

Сегодня, 18:45

Азербайджанские борцы завоевали 5 медалей в Бухаресте

Сегодня, 18:30

Студент UNEC стал чемпионом мира на конкурсе робототехники в Великобритании

Сегодня, 18:15

Пезешкиан: США просчитались в оценке ситуации в Иране из-за ИИ

Сегодня, 18:01

«Поклонники из Азербайджана здесь желанные гости»: что рассказала 1news.az близкий друг Майкла Джексона Карен Фэй

Сегодня, 17:45

В Баку ликвидирована сеть незаконных онлайн-казино с оборотом в 10 миллионов манатов - ВИДЕО

Сегодня, 17:44

Источники «AnewZ»: Трамп поинтересовался мнением Ильхама Алиева относительно Ирана

Сегодня, 17:40

​​​​​​​Meta оштрафовали еще на $567 млн за риски для детей на ее платформах

Сегодня, 17:39

Движение этих девяти автобусных маршрутов организовано по альтернативным улицам – СПИСОК

Сегодня, 17:33

В Стамбуле найдено тело 57-летней гражданки Азербайджана

Сегодня, 17:25

Гази продаёт носки у метро: В Госагентстве сделали заявление – ВИДЕО

Сегодня, 17:12

Марокко намерено требовать от Испании репатриации несовершеннолетних мигрантов

Сегодня, 17:03
Все новости
Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az
1news TV

Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

8 августа 2025 года в Белом доме состоялся исторический трехсторонний саммит с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола07 / 08 / 2026, 13:37
«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 07 / 2026, 17:52
Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

23 / 07 / 2026, 10:10
«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

16 / 07 / 2026, 11:10
Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az

Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az

09 / 07 / 2026, 13:25
Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

09 / 07 / 2026, 13:10