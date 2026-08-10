Косметолог Эльнара Джанлы продолжила работу без лицензии после трех проверок: Минздрав обратился в Генпрокуратуру

В соответствии с требованиями Закона АР «О регулировании проверок, проводимых в сфере предпринимательства, и защите интересов предпринимателей» Центром аналитической экспертизы Министерства здравоохранения в рамках своих полномочий проводятся плановые и внеплановые проверки деятельности в сфере частной медицины.

Выявленные в ходе проверок нарушения законодательства фиксируются в соответствующих актах, после чего в соответствии с законодательством принимаются необходимые меры, сообщает 1news.az со ссылкой на Центр аналитической экспертизы.

В Центре отмечают, что в связи с деятельностью индивидуального предпринимателя Эльнары Джанлы, занимающейся косметологической деятельностью, на основании обращений граждан, а также информации, распространенной в СМИ, в соответствии с требованиями законодательства несколько раз проводились проверки и внеплановые мероприятия по изучению ее деятельности.

После обращения в связи с осуществлением индивидуальным предпринимателем Э. Джанлы лицензируемого вида частной медицинской деятельности без соответствующей лицензии Центр аналитической экспертизы провел проверку. 8 мая 2025 года была проведена внеплановая проверка, в ходе которой установлено, что Э. Джанлы осуществляла частную медицинскую деятельность (косметологическую деятельность) без лицензии.

В связи с выявленным нарушением в отношении Э.Джанлы был составлен протокол об административном правонарушении от 8 мая 2025 года № MN 2156869 по статье 210.1 Кодекса об административных проступках АР, который в соответствии с законодательством был направлен по подведомственности для рассмотрения.

Кроме того, на основании обращения гражданина и информации, распространенной в СМИ, в связи с деятельностью указанного лица были проведены еще две внеплановые проверки. По результатам проверок были выявлены нарушения, влекущие административную ответственность. В соответствии со статьей 210.1 Кодекса об административных проступках АР были составлены протоколы об административных правонарушениях от 22 декабря 2025 года № MN 2406895 и от 20 февраля 2026 года № MN 2407064, которые в соответствии с законодательством были направлены для дальнейшего рассмотрения.

Несмотря на проведенные Центром аналитической экспертизы в рамках своих полномочий проверки и примененные административные меры, было установлено, что индивидуальный предприниматель продолжает осуществлять косметологическую деятельность без лицензии. В связи с этим 13 марта 2026 года Министерство здравоохранения обратилось в Генеральную прокуратуру АР с целью принятия дополнительных правовых мер для приостановления деятельности данного предпринимателя.

В обращении Министерства здравоохранения содержалась просьба дать правовую оценку факту осуществления частной медицинской деятельности, а именно косметологической деятельности, без лицензии и принять соответствующие меры в соответствии с законодательством. Таким образом, в связи с деятельностью указанного лица Министерством здравоохранения и Центром аналитической экспертизы в рамках установленных законодательством полномочий были приняты необходимые меры, а также направлено обращение в правоохранительный орган.