Стали известны личности погибших и раненых в ДТП в Балакяне - ОБНОВЛЕНО

В ДТП в Балакяне погибли два члена одной семьи и еще один человек, двое получили травмы.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АПА, на месте происшествия скончались водитель автомобиля Toyota Рашад Муталлибов, его мать - 52-летняя Парвана Мамедова, а также водитель Hyundai Марьям Хурсова.

Сообщается, что травмы в результате аварии получили пассажир Toyota 51-летний Яшар Муталлибов и пассажир Hyundai 61-летний Шариф Султанов.

Отметим, что все находившиеся в автомобиле Toyota были членами одной семьи.

11:02

Двое пострадавших в ДТП в Балакянском районе находятся в тяжелом состоянии.

10 августа около 09:15 в отделение скорой медицинской помощи Балакянской центральной районной больницы были госпитализированы два человека (мужчины), пострадавшие в результате дорожно-транспортного происшествия на территории Балакянского района.

Об этом сообщили 1news.az в TƏBİB.

«У них диагностированы множественные травмы различных частей тела. В настоящее время их лечение продолжается в отделении скорой помощи. Состояние пациентов оценивается как тяжелое. Также зафиксирована доврачебная смерть трех человек в результате происшествия», - говорится в сообщении.

10:35

В результате ДТП в Балакяне погибли три человека.

Как сообщает 1news.az, в результате аварии три человека скончались на месте от полученных тяжелых травм.

Сообщается, что среди погибших - пассажир автомобиля Toyota, житель села Сарыбулаг Балакянского района Рашад Муталлибов, и водитель Hyundai, жительница села Катех Марьям Хурсова.

09:58

В Балакяне произошло тяжелое ДТП, есть пострадавшие.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АПА, инцидент произошел утром на участке магистральной автодороги Евлах - Закатала - граница с Грузией, проходящем через село Катех Балакянского района.

По предварительным данным, столкнулись три легковых автомобиля, в результате чего есть пострадавшие.

Один человек оказался зажат в салоне транспортного средства. На место происшествия были привлечены пожарные-спасатели Закатальской районной части Государственной службы пожарной охраны.

По факту начато расследование.