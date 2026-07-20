Азербайджанская певица получила спецприз президента Беларуси «Славянская надежда» - ВИДЕО

Специальным призом Президента Республики Беларусь «Славянская надежда» была награждена участница XXXV Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск» Нафиса Акиева из Азербайджана.

Почётную награду певице из Азербайджана вручила заместитель премьер-министра Республики Беларусь Наталья Петкевич, сообщает 1news.az со ссылкой на белорусские СМИ.

Нафиса Акиева (род. 1999, Баку) - азербайджанская певица, представлявшая в этом году Азербайджан на XXXV Международном конкурсе исполнителей эстрадной песни «Витебск».

Н.Акиева окончила музыкальную школу №35 имени Г. Шароева. С 2018 года активно выступает на концертных площадках и участвует в конкурсах. Призер международного фестиваля Riga Symphony (2019), участница I Am Jazzman, проекта «Голос Азербайджана» (2025) и победительница джазового конкурса в Баку. Также является вокалисткой рок-группы.