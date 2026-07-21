По факту ДТП с четырьмя погибшими в Сальянском районе возбуждено уголовное дело

По факту ДТП в Сальянском районе, в результате которого погибли четыре человека, возбуждено уголовное дело.

Как сообщает Report, авария произошла с участием автомобиля ВАЗ-2106 под управлением жителя села Шорсулу Сальянского района Низами Гасымова (1963 г.р.) и автомобиля Toyota Prado, за рулем которого находился Рази Дадашов (1988 г.р.).

В результате столкновения водитель ВАЗ-2106 Низами Гасымов, а также его пассажиры - жители села Шорсулу Илькин Гасымов (1982 г.р.), Эльнур Ахмедов (2006 г.р.) и Вугар Асадов (1972 г.р.) - погибли на месте.

Пассажиры Toyota Prado Алифага Гюмматов (2003 г.р.) и Намус Дадашзаде (2015 г.р.) с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в Сальянскую центральную районную больницу.

По данному факту в Сальянском районном отделе полиции возбуждено уголовное дело по статье 263.3 Уголовного кодекса Азербайджана.