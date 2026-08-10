«Поклонники из Азербайджана здесь желанные гости»: что рассказала 1news.az близкий друг Майкла Джексона Карен Фэй

В преддверии 29 августа — дня рождения Короля поп-музыки Майкла Джексона — поклонники по всему миру вновь обращаются к его творчеству и вспоминают человека, который навсегда изменил музыку, танец и индустрию развлечений. Даже спустя годы Майкл Джексон остается артистом, чье наследие продолжает вдохновлять миллионы людей и объединять разные поколения.

После выхода биографического фильма «Michael», в котором главную роль исполнил его племянник Джафар Джексон, интерес к личности великого артиста вспыхнул с новой силой. Фильм познакомил новое поколение с историей легендарного артиста, а поклонникам, выросшим на его песнях, вновь напомнил, почему Майкл Джексон остается одним из самых влиятельных исполнителей в истории мировой музыки.

В Азербайджане любовь к Майклу Джексону никогда не угасала. Его музыка продолжает объединять поклонников разных поколений, а выход байопика вызвал новую волну интереса к личности Короля поп-музыки среди молодежи.

Именно поэтому мы решили обратиться к человеку, который знал Майкла не только как мировую суперзвезду, но и как обычного человека.

Cобеседницей 1news.az стала Карен Фэй — многолетний визажист, близкий друг и человек, который почти три десятилетия работал рядом с Майклом Джексоном. Несмотря на то, что Карен уже давно не дает интервью, она согласилась ответить на наши вопросы в переписке в социальной сети X.

«Я думаю, что ваши вопросы и мои ответы будут полезны всем поклонникам — здесь и по всему миру», — написала Карен Фэй перед тем, как ответить на наши вопросы.

— Многие молодые люди открыли для себя Майкла благодаря фильму «Michael». Что, по вашему мнению, они должны знать о настоящем Майкле Джексоне, чего не способен передать ни один фильм?

— Правду.

— Когда вы говорите «правду», какую самую важную правду о Майкле, по вашему мнению, должен понять мир?

— То, насколько жестоко с ним обошлась музыкальная индустрия.

— Что, по вашему мнению, люди до сих пор по-настоящему не понимают в Майкле?

— Его тяжелое детство. Та боль и та сила, которые потребовались ему, чтобы пройти через жизнь, сохранив достоинство и доброту.

— О какой стороне Майкла Джексона знали вы, которую публика не замечала?

— Он слишком доверял людям, которые этого не заслуживали, еще до того, как они успевали воспользоваться его доверием или предать его. Я не раз предупреждала его об этом, но он не всегда вовремя прислушивался ко мне.

Эти ответы помогают увидеть человека, которого знали далеко не все, — не только артиста мирового масштаба, но и человека, которому пришлось пройти через тяжелое детство, сохранить доброту и продолжать доверять людям даже тогда, когда это причиняло ему боль.

В преддверии дня рождения Майкла Джексона мы попросили Карен поделиться личными воспоминаниями.

— Есть ли какой-то момент, который вы невольно вспоминаете каждый год в день рождения Майкла?

— Он вырос в семье Свидетелей Иеговы. Они не празднуют подобные праздники, поэтому Майклу было некомфортно, когда речь заходила о его дне рождения. Он попросил меня никогда не упоминать о нем, и я всегда уважала эту просьбу.

Но он всегда с достоинством реагировал, когда другие вспоминали о его дне рождения. А когда у него появились дети, он не хотел лишать их того, чего сам был лишен.

Это открывает еще одну сторону Майкла Джексона — не только великого артиста, но и любящего отца, который хотел подарить своим детям то, чего сам когда-то был лишен.

— Могли бы вы поделиться одним воспоминанием о Майкле, которое спустя годы остается в вашем сердце?

— Наша первая совместная фотосессия для обложки альбома «Thriller». Он пришел на нее с тигренком. Мы оба очень любили животных.

Вместе с ответом Карен опубликовала фотографию, сделанную во время той самой легендарной фотосессии, ставшей одним из самых узнаваемых образов в истории поп-музыки.

— Если бы вы могли показать людям один момент с Майклом, свидетелем которого вы были, чтобы они увидели его настоящего, какой момент вы бы выбрали?

— Посещения больниц и детских домов по всему миру во время гастролей. Именно эти визиты приносили ему самую большую радость.

Я думаю, Майкл очень глубоко чувствовал боль детей и отчаянно хотел облегчить ее настолько, насколько это было в его силах.

Эти слова помогают лучше понять, почему благотворительность занимала столь важное место в его жизни. Для Майкла это была не часть публичного образа, а искреннее желание помочь тем, кто особенно нуждался в поддержке.

— Карен, прежде чем Майкл выходил на сцену, что он обычно делал в самый последний момент? Был ли у него какой-то ритуал или привычка, которую вы особенно запомнили?

— Перед каждым выступлением он собирал артистов и членов своей команды в круг для общей молитвы. Это был особенный момент единения перед выходом на сцену.

— По чему вы больше всего скучаете в Майкле, что не связано с его музыкой или славой?

— По его дружбе.

— Карен, что Майкл сделал лично для вас такого, что вы никогда не забудете?

— Когда я сказала ему, что не смогу поехать в тур, потому что только что родила ребенка, он настоял, чтобы моя дочь поехала со мной, сказав, что обеспечит нас обеих всем необходимым.

К ответу Карен прикрепила фотографию Майкла с ее маленькой дочерью на руках.

Карен также поделилась с нами фотографией своих внучек, написав: «Мои три внучки. Я так многим обязана Майклу за то, что он поддерживал мою дочь Али и меня. Так много причин быть благодарной ему».

— Карен, был ли момент, когда Майкл сделал или сказал что-то совсем простое, но именно тогда вы поняли, насколько он отличается от того человека, которого видит публика?

— Когда мы только начали работать вместе, в начале 80-х, я увидела и была потрясена тем, сколько лжи и выдуманных историй СМИ распространяли о нем. Меня это очень тревожило. Я никогда не сталкивалась с подобным в отношении кого-либо из моих других знаменитых клиентов. Я сказала ему об этом. Тогда он ответил мне: «Не придавай значения невежеству».

— Я думаю, он имел в виду не придавать невежеству значения и не позволять ему влиять на тебя — оставаться выше этого и не зависеть от чужого непонимания.

— Именно.

Последний вопрос оказался, пожалуй, самым личным.

— Когда вы сегодня думаете о Майкле, что первым приходит вам на ум?

— Все 27 лет моей жизни и карьеры.

Эта короткая фраза говорит гораздо больше, чем кажется на первый взгляд.

Для Карен Майкл Джексон — это не одна фотография и не одно воспоминание. Это целая эпоха — 27 лет жизни, работы, дружбы и событий, которые навсегда стали частью ее собственной истории.

Ответы Карен Фэй позволяют увидеть Майкла Джексона не только как Короля поп-музыки, изменившего мировую музыкальную индустрию, но и как человека — пережившего тяжелое детство, сохранившего доброту, глубоко чувствовавшего чужую боль, искренне любившего детей и животных и, несмотря на предательства, продолжавшего доверять людям.

Возможно, именно такие воспоминания помогают понять настоящего Майкла Джексона лучше любых фильмов и документальных хроник. И именно поэтому спустя десятилетия после его ухода миллионы людей по всему миру — в том числе и в Азербайджане — продолжают помнить и любить человека, которого мир навсегда запомнил как Короля поп-музыки.

В завершение Карен Фэй передала тёплое послание поклонникам Майкла Джексона в Азербайджане: «Поклонники из Азербайджана здесь желанные гости». Найти Карен и следить за её публикациями можно на её странице в соцсети X — @wingheart.

Нигяр Алиева