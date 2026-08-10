На азербайджано-армянской границе произошло землетрясение - ОБНОВЛЕНИЕ

На азербайджано-армянской границе зарегистрировано землетрясение магнитудой 3,8

Землетрясение произошло на территории Армении. Подземные толчки зафиксировали в 23:29 по бакинскому времени на глубине 7 км.

Об этом сообщили в Бюро по исследованию землетрясений Республиканского центра сейсмологической службы при НАНА.

23:40

В Кельбаджарском районе, примерно в 137 км от района Аралык турецкой провинции Ыгдыр, произошло землетрясение магнитудой 3,6.

Подземные толчки были зафиксированы в 23:11 по бакинскому времени на глубине 5,7 км.

Об этом сообщило Управление по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD).