Наказаны 29 врачей и 12 медсестер, работавших без лицензии

В июле в Азербайджане были составлены протоколы в отношении 29 врачей и 12 медсестер, осуществлявших деятельность без соответствующей лицензии.

Как сообщает 1news.az, об этом сообщили в Центре аналитической экспертизы (AEM) Министерства здравоохранения.

Отмечается, что в прошлом месяце в частных медицинских учреждениях было проведено в общей сложности 39 проверок. Из них 32 прошли на объектах, принадлежащих юридическим лицам, и 7 — на объектах физических лиц.

В ходе проверок были выявлены нарушения в различных сферах. По выявленным фактам в соответствии с соответствующими статьями Кодекса об административных проступках были составлены протоколы и направлены в соответствующие органы.

Кроме того, по итогам проведенных в прошлом месяце проверок протоколы об административных правонарушениях были составлены в отношении 13 стоматологов.

Также в ходе проверок протоколы были составлены в отношении двух врачей общей практики в связи с осуществлением деятельности в сфере пластической хирургии.