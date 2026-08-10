Госбюджет Азербайджана за 7 месяцев исполнен с профицитом в 3,4 млрд манатов

За январь–июль текущего года в исполнении государственного бюджета Азербайджана наблюдалась положительная динамика. За этот период было обеспечено оперативное и безошибочное исполнение обращений по казначейским операциям в соответствии с требованиями законодательства. Казначейские органы своевременно и в полном объеме исполнили более 748 тыс. платежных поручений.

Как сообщили в Министерстве финансов, за январь–июль доходы государственного бюджета составили 23 млрд 594,7 млн манатов, превысив прогноз на 855,9 млн манатов, или 3,8%.

Поступления по линии Государственной налоговой службы при Министерстве экономики составили 11 млрд 474,1 млн манатов, что на 848,1 млн манатов, или 8%, больше прогноза.

Поступления по линии Государственной службы по имущественным вопросам при Министерстве экономики составили 32,9 млн манатов, превысив прогноз на 5,8 млн манатов, или 21,5%.

Прочие поступления составили 427,8 млн манатов, что на 150,6 млн манатов, или 54,4%, выше прогнозного показателя. Трансферт из Государственного нефтяного фонда составил 7 млрд 490 млн манатов, то есть прогноз выполнен на 100%.

В то же время поступления по линии Государственного таможенного комитета составили 3 млрд 751,8 млн манатов, или 99,9% от прогноза. Доходы от платных услуг организаций, финансируемых из государственного бюджета, составили 418,1 млн манатов, что соответствует 74,1% прогнозного показателя.

Расходы государственного бюджета за январь–июль составили 20 млрд 174,4 млн манатов, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 229,8 млн манатов, или 1,2%.

За этот же период доходы сводного бюджета составили 28 млрд 841,8 млн манатов, а расходы — 23 млрд 742,4 млн манатов.