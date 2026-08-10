 Госбюджет Азербайджана за 7 месяцев исполнен с профицитом в 3,4 млрд манатов | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Экономика

Госбюджет Азербайджана за 7 месяцев исполнен с профицитом в 3,4 млрд манатов

First News Media19:30 - Сегодня
Госбюджет Азербайджана за 7 месяцев исполнен с профицитом в 3,4 млрд манатов

За январь–июль текущего года в исполнении государственного бюджета Азербайджана наблюдалась положительная динамика. За этот период было обеспечено оперативное и безошибочное исполнение обращений по казначейским операциям в соответствии с требованиями законодательства. Казначейские органы своевременно и в полном объеме исполнили более 748 тыс. платежных поручений.

Как сообщили в Министерстве финансов, за январь–июль доходы государственного бюджета составили 23 млрд 594,7 млн манатов, превысив прогноз на 855,9 млн манатов, или 3,8%.

Поступления по линии Государственной налоговой службы при Министерстве экономики составили 11 млрд 474,1 млн манатов, что на 848,1 млн манатов, или 8%, больше прогноза.

Поступления по линии Государственной службы по имущественным вопросам при Министерстве экономики составили 32,9 млн манатов, превысив прогноз на 5,8 млн манатов, или 21,5%.

Прочие поступления составили 427,8 млн манатов, что на 150,6 млн манатов, или 54,4%, выше прогнозного показателя. Трансферт из Государственного нефтяного фонда составил 7 млрд 490 млн манатов, то есть прогноз выполнен на 100%.

В то же время поступления по линии Государственного таможенного комитета составили 3 млрд 751,8 млн манатов, или 99,9% от прогноза. Доходы от платных услуг организаций, финансируемых из государственного бюджета, составили 418,1 млн манатов, что соответствует 74,1% прогнозного показателя.

Расходы государственного бюджета за январь–июль составили 20 млрд 174,4 млн манатов, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 229,8 млн манатов, или 1,2%.

За этот же период доходы сводного бюджета составили 28 млрд 841,8 млн манатов, а расходы — 23 млрд 742,4 млн манатов.

Поделиться:
347

Актуально

Мнение

Турция прокладывает путь к Зангезурскому коридору: проект железной дороги от ...

Общество

СГБ предупреждает: Мошенники используют номера азербайджанских операторов для ...

Общество

«Поклонники из Азербайджана здесь желанные гости»: что рассказала 1news.az близкий ...

Общество

В Азербайджане произошло землетрясение

Экономика

Госбюджет Азербайджана за 7 месяцев исполнен с профицитом в 3,4 млрд манатов

Азербайджанская нефть незначительно подорожала

Оборот онлайн-касс в Азербайджане превысил 17,5 миллиарда манатов 

Казахстан может нарастить экспорт нефти через Азербайджан на фоне проблем с КТК

Выбор редактора

Кто кому платит: провал сделки ФИФА обнажил раскол между богатой Европой и развивающимися странами

От имени всех, не спросив каждого: «единогласие» УЕФА разошлось с позициями Баку и Праги

Bank of Baku: рост в долг, тающая доходность кредитов и растущие выплаты акционерам

AFB Bank, Yelo Bank и AccessBank: новая тройка возглавила антирейтинг Центробанка в июне

Сильное государство и сильный лидер: выбор азербайджанского общества

Новости для вас

Азербайджанская нефть подешевела на 5%

Азербайджанская нефть подешевела более чем на $5

Азербайджанская нефть подорожала более чем на $2

Россия отправит в Армению 18 вагонов груза через Азербайджан

Последние новости

Число жертв землетрясения в Колумбии превысило 55 человек - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 21:20

Хаменеи объявит о назначении новых военных командующих

Сегодня, 21:00

Наказаны 29 врачей и 12 медсестер, работавших без лицензии

Сегодня, 20:40

В Россию начали завозить бригады женщин из Северной Кореи

Сегодня, 20:20

В Британию прибыла лодка с рекордным количеством мигрантов

Сегодня, 19:45

Госбюджет Азербайджана за 7 месяцев исполнен с профицитом в 3,4 млрд манатов

Сегодня, 19:30

СГБ предупреждает: Мошенники используют номера азербайджанских операторов для атак на госслужащих

Сегодня, 19:15

Три конфедерации требуют независимого расследования действий ФИФА

Сегодня, 19:00

Стартует новый этап конкурса по приему на работу учителей

Сегодня, 18:45

Азербайджанские борцы завоевали 5 медалей в Бухаресте

Сегодня, 18:30

Студент UNEC стал чемпионом мира на конкурсе робототехники в Великобритании

Сегодня, 18:15

Пезешкиан: США просчитались в оценке ситуации в Иране из-за ИИ

Сегодня, 18:01

«Поклонники из Азербайджана здесь желанные гости»: что рассказала 1news.az близкий друг Майкла Джексона Карен Фэй

Сегодня, 17:45

В Баку ликвидирована сеть незаконных онлайн-казино с оборотом в 10 миллионов манатов - ВИДЕО

Сегодня, 17:44

Источники «AnewZ»: Трамп поинтересовался мнением Ильхама Алиева относительно Ирана

Сегодня, 17:40

​​​​​​​Meta оштрафовали еще на $567 млн за риски для детей на ее платформах

Сегодня, 17:39

Движение этих девяти автобусных маршрутов организовано по альтернативным улицам – СПИСОК

Сегодня, 17:33

В Стамбуле найдено тело 57-летней гражданки Азербайджана

Сегодня, 17:25

Гази продаёт носки у метро: В Госагентстве сделали заявление – ВИДЕО

Сегодня, 17:12

Марокко намерено требовать от Испании репатриации несовершеннолетних мигрантов

Сегодня, 17:03
Все новости
Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az
1news TV

Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

8 августа 2025 года в Белом доме состоялся исторический трехсторонний саммит с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола07 / 08 / 2026, 13:37
«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 07 / 2026, 17:52
Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

23 / 07 / 2026, 10:10
«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

16 / 07 / 2026, 11:10
Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az

Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az

09 / 07 / 2026, 13:25
Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

09 / 07 / 2026, 13:10