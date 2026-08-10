Три конфедерации требуют независимого расследования действий ФИФА

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), Азиатская конфедерация футбола (АФК) и Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) выступили с совместным заявлением, в котором призвали провести независимую проверку действий руководства ФИФА, пишет «Интерфакс».

Поводом для обращения стал скандал вокруг проекта FIFA Forward Enterprise (FFE), предполагающего создание компании для объединения коммерческой деятельности ФИФА и продажи доли прав на чемпионат мира частным инвесторам. Инициатива президента ФИФА Джанни Инфантино вызвала резкую критику со стороны футбольного сообщества и угрозы бойкота турниров под эгидой этой организации. Позднее Инфантино признал наличие разногласий и заявил об отказе от реализации проекта.

В открытом письме, опубликованном на сайте УЕФА, руководители конфедераций заявили, что попытка продать долю в ЧМ «стала глубочайшим провалом - не просто процедурным огрехом, а фундаментальным предательством доверия тех самых институтов, ради служения которым и существует ФИФА».

Организации раскритиковали недавнее письмо ФИФА национальным ассоциациям, в котором допущенные ошибки были названы «сбоем в коммуникации».

«(...) в действительности футбол стал свидетелем полного провала управленческого решения. Предложение, выдвинутое в сжатые сроки, без должных консультаций и подгоняемое к дедлайну до того, как ассоциации смогли надлежащим образом изучить его условия, не является следствием упущения - это результат умысла, направленного на ограничение контроля», - говорится в тексте обращения.

УЕФА, АФК и КОНКАКАФ потребовали, чтобы анализ произошедшего проводился полностью сторонними экспертами, «а не самой ФИФА, ее аппаратом или кем-либо из заинтересованных сторон внутри футбола». «Администрация ФИФА не должна принимать участия в проведении этой проверки», - говорится в заявлении.

Открытое противостояние организаций с Инфантино началось в июле, когда он попытался реализовать проект по привлечению частных инвесторов в проведение мировых первенств. Критики плана заявили, что Инфантино в стремлении максимизировать прибыль забыл об интересах футбола, игроков, болельщиков. В итоге глава ФИФА отказался от проекта, однако это не остановило его оппонентов, которые продолжают добиваться его отставки.